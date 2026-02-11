Meciul este programat pe 26 martie, urmând ca, pe 31 martie, în cazul în care va trece de reprezentativa antrenată de Vincenzo Montella, tricolorii să se dueleze cu învingătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Vincenzo Montella: ”Chivu este un antrenor excelent, cu o inteligență extraordinară!”

Hakan Calhanoglu a revenit în lotul lui Inter. În ziua în care mijocașul turc s-a întors după accidentare, la baza de antrenament a nerazzurrilor și-a făcut apariția și selecționerul Turciei, Vincenzo Montella.

Antrenorul care va înfrunta România la baraj a dezvăluit cum a decurs întâlnirea cu Cristi Chivu și spus ce așteptări are de la elevii săi înaintea barajului.

”A mers bine. Călătoresc puțin, pentru că se apropie convocările pentru baraj. O primire excelentă, a fost frumos să-l revăd pe Cristian Chivu după atâția ani. Și, bineînțeles, pe Hakan Calhanoglu.

Eu și Chivu am fost colegi, avem o relație foarte bună. Îi doresc tot binele, pentru că este un tip deosebit. Demonstrează că este un antrenor excelent, cu o inteligență extraordinară. Va avea mult succes.

La echipa națională, multe depind de cum vin jucătorii, mai ales cei mai importanți. Calhanoglu și Yildiz Trebuie să ajungă în cea mai bună formă. Sper să avem noroc”, a spus Vincenzo Montella, conform fcinternews.it.