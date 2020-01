Juventus are o noua "chinta roiala". Cele 5 supertalente care trebuie sa straluceasca langa Ronaldo in 2020

Formatia torineza pregateste o noua generatie de tineri talenti.

In sezonul viitor, Juventus se va baza pe o noua infuzie de tinere talente, printre acesti noi jucatori aflandu-se suedezul Kulusevski, italianul Pellegrini, olandezul Chong, spaniolul Marques si francezul Nteda. Ei se vor alatura deja unor tineri cu greutate in lotul campioanei Italiei, printre care se numara Matthijs de Ligt (20 ani), Rodrigo Betancur (22 ani) sau Merih Demiral (21 ani), dar si jucatorilor imprumutati, printre ei Cristian Romero (21 ani / Genoa), Stephy Mavididi (21 ani / Dijon) si Matheus Pereira (21 ani / Barcelona B), sau celor care evolueaza la echipa secunda, in Serie C.

1. DEJAN KULUSEVSKI



19 ani / Suedia, Macedonia de Nord / extrema dreapta / transferat pentru 35 milioane euro de la Atalanta / imprumutat pana in vara la Parma

Crescut la IF Brommapojkarna, cea mai mare academie din Europa, Kulusevski este considerat unul dintre cei mai valorosi tineri jucatori din Serie A. International suedez U21, el a debutat la nationala mare in noiembrie 2019, in victoria cu 3-0 contra Insulelor Feroe. Jucator de picior stang, el joaca de obicei in extrema dreapta, dar poate evolua pe toate pozitiile din spatele varfului. Printre calitatile de exceptie sale sunt tehnica in regim de viteza, pasa decisiva si fantezia la finalizare. A bifat 23 de prezente si a marcat 5 goluri in acest sezon de Serie A.

2. LUCA PELLEGRINI

20 ani / Italia / fundas stanga / transferat pentru 18 milioane de euro de la AS Roma / imprumutat la Cagliari

International U21, tanarul Italian este titular la Cagliari si unul dintre cei mai buni oameni de banda stanga din Serie A. In acest sezon, el a jucat 16 meciuri in tricoul sarzilor si a impresionat prin capacitatea de efort, agresivitate si urcarile dese in atac, incadrandu-se perfect in prototipul fundasului lateral modern. Are selectii la toate nationalele de seniori ale Italiei si este pe lista selectionerului Roberto Mancini pentru urmatoarele meciuri, amicalele cu Anglia, Germania, San Marino si Cehia, programate inaintea Euro 2020.

3. TAHITH CHONG



20 ani / Olanda, Curacao / Extrema dreapta, extrema stanga / gratis, transferul lui de la Manchester United se va oficializa in iunie 2020

Pustiul a fost crescut de Feyenoord si a ajuns la academia lui Manchester United la 15 ani. El a intrat in atentia publicului dupa ce a fost folosit in meciul castigat de „diavolii rosii” contra lui PSG, scor 3-1, in Champions League. Chong a prins doar 10 prezente in meciurile oficiale, asa ca a ales sa nu semneze o noua intelegere cu clubul britanic. Presa din Anglia a scris ca el s-a inteles deja cu Juventus si ca semnarea precontractului va fi anuntat luna viitoare. Considerat un nou Paul Pogba, care a ajuns tot liber de contract la Torino, in 2016, el spera ca transferul la campioana Italiei sa il propulseze si la nationala de seniori a Olandei, mai ales ca va fi coleg cu un alt olandez de perspectiva, Matthijs de Ligt.

4. ALEJANDRO MARQUES



19 ani / Spania, Venezuela / atacant / a costat 8.2 milioane de euro, plus imprumutul lui Mattheus Pereira

Crescut de Espanyol si FC Barcelona, pustiul nascut la Caracas a ajuns in aceasta iarna la Juventus. Campion european U19 cu nationala Spaniei (2019), castigator al UEFA Youth League cu Barcelona (2018), un produs al celebrei La Masia si titular la Barca B, Marques era vazut ca un inlocuitor pentru Suarez, dar a fost lasat sa plece pentru ca banii incasati in schimbul sau au echilibrat balanta contabila a catalanilor. Inalt si puternic (190cm, 84kg), el are un incredibil simt al portii si o lovitura de cap nimicitoare.

5. JEAN - CLAUDE NTENDA



17 ani / Franta / fundas stanga / suma de transfer necunoscuta

Fotbalistul crescut de prestigioasa academie a lui Nantes, unde se pregatea deja cu echipa de seniori, este considerat unul dintre cei mai promitatori tineri fundasi francezi, cu evolutii apreciate la nationalele U16, U17 si U18 ale „Les Bleus”. Directorul sportiv Fabio Paratici, cel care a girat mutarea, spune ca el este „o solutie pentru viitor”, urmand ca in Ntenda sa joace initial pentru echipa Primavera a clubului si, daca configuratia clasamentului o va permite, sa debuteze in echipa de seniori pana la finalul sezonului.