Fac orice pentru a opri suprematia lui Juventus! Oficialii lui Inter au pus mana pe telefon si l-au sunat pe Abramovich! Ce superstar de la Chelsea vor sa aduca sub comanda lui Conte

Inter vrea un jucator de la Chelsea.

Atacantul celor de la Chelsea, Olivier Giroud (33 de ani), a intrat in atentia celor de la Inter. Potrivit celor de la Sky Sport Italia, francezul ar fi ajuns la un acord cu formatia antreanta de Antonio Conte pentru a semna un contract.

Intelegerea lui Giroud cu Chelsea expira in luna iunie a acestui an, iar Inter ii propune o intelegere pe doi ani si jumatate. Suma ceruta de Abramovich in schimbul lui Giroud este de 10 milioane de euro, in schimb ce oficialii lui Inter nu vor sa ofere mai mult de 5 milioane de euro. Daca cele doua cluburi se vor intelege in cele din urma asupra sumei de transfer, Giroud va pleca de pe Stamford Bridge si va lupta cu Juventus pentru suprematie, in Italia.

9 milioane de euro este cota lui Giroud in acest moment pe transfermarkt. Acesta a venit la Chelsea in 2018 de la Arsenal in schimbul a 18 milioane de euro. A strans 70 de meciuri in tricoul trupei antrenate de Frank Lampard, in care a marcat 19 goluri si a oferit 13 pase de gol.