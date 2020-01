Cristiano Ronaldo asa cum NU CREDEAI ca o sa il vezi vreodata: chel si cu mustata! :) Imaginea SENZATIONALA cu portughezul care a devenit virala

New style for Cris. ???????? ▪️YES or NO? . . Follow us @cristianoronaldo_loversss ????✅ . . #cristiano #cristianoronaldojr #cristiano_ronaldo #cristianoaraújo #cristiano_ronaldo7 #cristianoronaldo #cristianos #ronaldo #ronaldo7 #cristiano7 #cristianoronaldo7 #cr7 #juve #juventus #cr #realmadrid #italy #messi #neymar #copadomundo #halamadrid #fifa #laliga #barcelona #paris #portugal #cristianoronaldo_loversss #cr700 #georginarodriguez

A post shared by C.Ronaldo | GOAT???? (@cristianoronaldo_loversss) on Jan 20, 2020 at 11:53am PST