Fostul star al lui Juventus a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare dupa ce a chemat MAFIA sa-l ajute! Detalii INCREDIBILE

Verdict in Italia intr-unul dintre cele mai mediatizate cazuri din ultimii ani.

Fostul atacant al lui Juventus, Fabrizio Miccoli, a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare. Miccoli a fost gasit vinovat si mai are doar calea apelului la Curtea Suprema pentru a scapa de executarea pedepsei. Fostul fotbalist, acum in varsta de 40 de ani, ar fi apelat la fiul unui mafiot cunoscut pentru a-si ajuta un prieten. Acesta avea de recuperat o datorie de 20 000 de euro de la un afacerist sicilian.

Verdictul a fost pronuntat in aceasta dupa-amiaza, iar avocatii lui Miccoli au anuntat deja ca vor face apel.

Miccoli, fost atacant, a jucat pentru Juventus in doua perioade diferite 2002-2004 si 2005-2007. Fotbalistul a mai trecut pe la Benfica, Perugia, Palermo si Lecce. Miccoli are si 10 selectii in nationala Italiei, unde a marcat de doua ori.