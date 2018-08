"Juventus a transferat al doilea cel mai bun jucator din lume! Primul e Messi!" Declaratia care ii INFURIE pe fanii lui Juve: "Nu au sanse in Champions League!"

Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus ramane mutarea verii in Europa.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Italienii au reusit sa dea lovitura si sa-l aduca pe Cristiano Ronaldo, transfer ce a creat isterie in Italia. Nu toti italienii sunt convinsi ca venirea lui Ronaldo va garanta celor de la Juventus suprematia in Europa.

Antonio Cassano, fost jucator la Real, Inter si Milan, este de parere ca Juventus va domina Serie A in urmatorii ani, insa in Europa nu va putea face fata.

"Transferul lui Ronaldo a fost o mare lovitura pentru Juventus, din punct de vedere financiar si sportiv. Dar au transferat al doilea cel mai bun jucator din lume. Primul ramane Messi. Juventus are titlul asigurat in Serie A pana in 2022, dar in Liga Campionilor nu este favorita. Barcelona va castiga, din punctul meu de vedere", a declarat Cassano.