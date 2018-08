Cristiano Ronaldo ar putea reveni pe "Bernabeu" in 2019! Scenariul prezentat de Marca

Cristiano Ronaldo a plecat in aceasta vara de la Real Madrid la Juventus pentru 105 milioane de euro.



Desi nu a declarat nimic in mod public, Cristiano Ronaldo a lasat de inteles ca plecarea de pe "Santiago Bernabeu" a fost fortata de relatiile tot mai reci cu conducerea Realului.

Potrivit Marca, Cristiano Ronaldo ar putea reveni peste un an pe stadionul Realului. Nu este vorba despre un transfer, ci despre o invitatie pentru trofeul Bernabeu. Jurnalistii spanioli sustin ca relatiile dintre jucatorul portughez si conducerea Realului s-au normalizat dupa transferul lui Juventus, in special datorita unor mesaje trimise de Ronaldo. Astfel, conducerea Realului ar vrea sa -i ofere lui Ronaldo un ultim meci in fata fanilor dupa cei noua ani petrecuti la "galactici".

De un astfel de moment a avut parte si Raul, in 2013, cand echipa atacantului de legenda al Realului din acea perioada, Al Sadd, a fost invitata la trofeul Bernabeu. In acest an, Real Madrid a trimis invitatie celor de la AC Milan pentru o partida programata pe 11 august.