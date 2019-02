Cristiano Ronaldo a fost solutia de avarie la Juventus! Ce super jucator au vrut de fapt italienii  

Transferul lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus a tinut capul de afis al perioadei de transferuri in vara trecuta.

A fost cea spectaculoasa si cea mai scumpa mutare a anului trecut, insa italienii aveau alte planuri. Fabio Paratici, directorul sportiv al lui Juventus, a declarat ca torinezii il voiau de fapt pe Mauro Icardi de la Inter Milano.

Pentru ca nu au reusit sa ajunga la un acord cu rivalii din Serie A si in plus s-a ivit si posibilitatea de a-l aduce pe Cristiano Ronaldo, cei de la Juventus au renuntat la ideea transferului lui Icardi si l-au ales in schimb pe portughez.

"Icardi a fost pe lista de achizitii vara trecuta", a declarat Paratici pentru AS, lasand de inteles ca Ronaldo a reprezentat o solutie de avarie pentru Juventus.

Declaratia oficialului de la Juventus este sustinuta si de Wanda Nara, sotia si impresarul lui Icardi. Nara a prezentat la finalul anului trecut o varianta relativ similara. Diferenta dintre povestea prezentata de Wanda Nara si cea prezentata de Paratici consta in faptul ca, potrivit impresarului, Juventus si Inter s-ar fi inteles in privinta transferului, insa Icardi a fost cel care a refuzat sa mearga la marea rivala.