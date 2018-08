Cristiano Ronaldo, "IERTAT" de o parte din amenda URIASA catre statul spaniol! Cate milioane pastreaza

Cristiano Ronaldo pastreaza cateva milioane de euro din amenda primita de la statul spaniol.

Dupa ce a decis ca starul portughez Cristiano Ronaldo sa plateasca 18,8 milioane euro pentru frauda fiscala, administratia spaniola a redus cu 2 milioane de euro valoarea reclamata, a anuntat, vineri, jurnalul El Mundo, citat de AFP.

Dupa ce acordul incheiat in luna iunie intre starul planetar al fotbalului si fiscul spaniol prevedea initial plata a 18,8 milioane euro pentru incetarea actiunii de trimitere in judecata pentru evaziune fiscala, suma a fost redusa la 16,7 milioane, conform jurnalului, care sustine ca a avut acces la tranzactia finala.

Jucatorul a platit deja 13,4 milioane euro in speranta de a evita trimiterea in judecata, mai adauga publicatia.

Dar fiscul spaniol a concluzionat ca atacantul portughez nu are de platit 2.094.200 euro reprezentand TVA, pe care l-a achitat deja voluntar, pentru cedarea drepturilor sale de imagine in Asia, tranzactie care nu ar intra sub incidenta legii spaniole.

Ronaldo primise, totodata, doi ani de inchisoare pe care insa nu-i va ispasi, intrucat pedepsele pana in doi ani nu sunt in general aplicate in Spania. Pedeapsa sa a fost comutata, in schimb, in amenda de 350.000 de euro, a mai precizat El Mundo.

Fiscul si ministerul Finantelor nu au dorit sa confirme informatia, refuzand sa se pronunte asupra continutului dosarelor contribuabililor.

Jurnalul spaniol mai sustine ca acordul a antrenat, automat, renuntarea la urmarirea judiciara impotriva agentului jucatorului, Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo (33 ani) s-a despartit de Real Madrid dupa noua sezoane si s-a transferat la Juventus Torino, luand prin surprindere intreaga lume a fotbalului.