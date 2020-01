Cristiano Ronaldo a invceput anul in forta!

Dupa ce a marcat de 3 ori cu Cagliari, Ronaldo a marcat si contra Romei, in derby-ul etapei din Serie A! In minutul 10, Cristiano a transformat fara nicio emotie penalty-ul din care s-a facut 2-0 pentru super campioana Italiei! Turcul Demiral a deschis scorul in minutul 3, dupa o faza fixa.