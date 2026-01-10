Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost „taxat”

Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost &bdquo;taxat&rdquo; Serie A
Unul dintre fotbaliștii de la AC Milan a fost suspendat după reacția de la ratarea lui Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu a ratat penalty-ul care putea aducea victoria lui Genoa pe terenului lui AC Milan într-un meci in Serie A.

„Grifonii” au deschis scorul în partida cu AC Milan în minutul 28 după ce Colombo a profitat de pasa bună primită de la Malinovskyi. Acesta a fost scorul pauzei și a așa arăta tabela și după cele 90 de minute regulamentare.

Cu toate acestea, AC Milan a reușit să egaleze prin Rafael Leao în minutul 90+2 și a stabilit scorul final al partidei.

Bucuria jucătorului de la AC Milan nu a rămas nepedepsită

În urma ratării din minutul 90+9 a mijlocașului român, care fusese introdus pe teren în ultima parte a partidei, mai mulți fani ai „grifonului” au apărut cu ironii și critici.

Imediat după șutul mult peste poarta apărată de Maignan al lui Stanciu, Fikayo Tomori s-a bucurat excesiv în fața fotbalistului român și a văzut cartonașul galben.

În urma acelui avertisment, Tomori va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene pentru meciul cu Fiorentina din deplasare.

AC Milan a rămas pe locul doi, cu 39 de puncte, la trei puncte distanță de liderul Inter Milano, care a câștigat în această etapă cu Parma (0-2). De partea cealaltă, Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu rămâne implicată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

”Grifonul” este pe locul 17, primul deasupra liniei retrogradabile, cu 16 puncte, la trei distanță de prima poziție retrogradabilă. Cu încă două puncte, Genoa ar fi urcat peste Lecce și Parma.

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Un tricolor face scut &icirc;n jurul lui Nicolae Stanciu după coșmarul de pe San Siro: &bdquo;De ce nu a bătut altcineva?&rdquo;
Gigi Becali a dat verdictul despre transferul lui Nicolae Stanciu: &rdquo;Acolo se duce!&rdquo;
Genoa a reacționat imediat! Ce a transmis &bdquo;grifonul&rdquo; lui Dan Șucu după penalty-ul ratat de Stanciu
Gigi Becali, dezvăluiri după 13 ani despre 2-5 cu Viitorul: &bdquo;Reghe voia să-l bată pe Hagi, dar eu mi-am ajutat nașul&rdquo;
Avertisment dur lansat de Victor Becali după transferul lui Șut: &bdquo;Nu mai suntem atractivi pentru Europa!&rdquo;
Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece
CSM Oradea și CS Dinamo, victorii &icirc;n Liga Națională de baschet masculin
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști

Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali, dezvăluiri după 13 ani despre 2-5 cu Viitorul: &bdquo;Reghe voia să-l bată pe Hagi, dar eu mi-am ajutat nașul&rdquo;
Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece
AS Roma a trimis oferta pentru transferul lui Radu Drăgușin! Toate detaliile
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United
Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Negociem acum&rdquo;
Cea mai proastă execuție din istorie a unui penalty! Cum a ratat Ante Budimir &icirc;n prelungirile din Osasuna - Valencia 0-1
Mircea Lucescu, prezent la Dinamo - Petrolul, tranșant la final: &rdquo;Nu a fost penalty&rdquo;, &rdquo;Nu se impunea penalty&rdquo;, &rdquo;Nu e penalty&rdquo;!
Rom&acirc;nul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga Rom&acirc;niei la AC Milan! Anunțul italienilor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

Kate Middleton, de la &bdquo;prințesa plictisitoare&rdquo; la o personalitate &bdquo;iconică&rdquo;. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

