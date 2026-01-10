Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost „taxat”

Nicolae Stanciu a ratat penalty-ul care putea aducea victoria lui Genoa pe terenului lui AC Milan într-un meci in Serie A.
„Grifonii” au deschis scorul în partida cu AC Milan în minutul 28 după ce Colombo a profitat de pasa bună primită de la Malinovskyi. Acesta a fost scorul pauzei și a așa arăta tabela și după cele 90 de minute regulamentare.
Cu toate acestea, AC Milan a reușit să egaleze prin Rafael Leao în minutul 90+2 și a stabilit scorul final al partidei.
Bucuria jucătorului de la AC Milan nu a rămas nepedepsită
În urma ratării din minutul 90+9 a mijlocașului român, care fusese introdus pe teren în ultima parte a partidei, mai mulți fani ai „grifonului” au apărut cu ironii și critici.
Imediat după șutul mult peste poarta apărată de Maignan al lui Stanciu, Fikayo Tomori s-a bucurat excesiv în fața fotbalistului român și a văzut cartonașul galben.
În urma acelui avertisment, Tomori va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene pentru meciul cu Fiorentina din deplasare.
AC Milan a rămas pe locul doi, cu 39 de puncte, la trei puncte distanță de liderul Inter Milano, care a câștigat în această etapă cu Parma (0-2). De partea cealaltă, Genoa lui Dan Șucu și Nicolae Stanciu rămâne implicată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.
”Grifonul” este pe locul 17, primul deasupra liniei retrogradabile, cu 16 puncte, la trei distanță de prima poziție retrogradabilă. Cu încă două puncte, Genoa ar fi urcat peste Lecce și Parma.