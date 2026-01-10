Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost „taxat”

Nicolae Stanciu a ratat penalty-ul care putea aducea victoria lui Genoa pe terenului lui AC Milan într-un meci in Serie A.

„Grifonii” au deschis scorul în partida cu AC Milan în minutul 28 după ce Colombo a profitat de pasa bună primită de la Malinovskyi. Acesta a fost scorul pauzei și a așa arăta tabela și după cele 90 de minute regulamentare.

Cu toate acestea, AC Milan a reușit să egaleze prin Rafael Leao în minutul 90+2 și a stabilit scorul final al partidei.

Bucuria jucătorului de la AC Milan nu a rămas nepedepsită

În urma ratării din minutul 90+9 a mijlocașului român, care fusese introdus pe teren în ultima parte a partidei, mai mulți fani ai „grifonului” au apărut cu ironii și critici.