Mijlocașul ofensiv în vârstă de 32 de ani trece prin momente delicate în Serie A. Transferat la Genoa în vara lui 2025, nu a reușit să se impună până acum în echipa „grifonului”. Ba mai mult, la ultimul meci disputat în campionat, Stanciu a irosit șansa uriașă de a aduce victoria echipei sale în ultimele secunde ale partidei de la Milano, scor 1-1. Ratarea l-a afectat vizibil pe internaționalul român cotat la 2 milioane de euro, care a intrat în colimatorul fanilor italieni și al presei din Peninsulă, primind cea mai mică notă de pe teren.



„M-am uitat la meci! E frustrant, îmi pare foarte rău pentru Nae. E prietenul meu, dar se poate întâmpla. Câteva zile… nu prea poți să dormi după un asemenea moment. E frustrant, dar trebuie să treacă peste asta, pentru că este un jucător extraordinar și sigur își va reveni”, a spus Cristi Manea.



Semnul de întrebare ridicat de Manea



Deși a apreciat curajul fotbalistului cu 84 de selecții la națională de a-și asuma responsabilitatea într-un moment atât de tensionat, Manea a ridicat o problemă de vestiar, sugerând că, poate, un alt coechipier ar fi trebuit să execute lovitura de la 11 metri, având în vedere că Stanciu intrase de puțin timp pe teren.



„Este de apreciat că a luat inițiativa și a vrut să bată. De ce nu a bătut altcineva? Se poate întâmpla oricărui jucător”, a completat fundașul Rapidului, potrivit ProSport.



Presa din Italia a taxat dur execuția românului, notând că „a șutat ireal peste poartă” la faza care putea decide meciul. Rămâne de văzut cum va gestiona Nicolae Stanciu acest episod psihologic, în contextul în care viitorul său la Genoa pare tot mai incert. Deși mai are contract valabil până pe 30 iunie 2027, minutele puține primite și presiunea fanilor ar putea grăbi o despărțire.

