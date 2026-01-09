Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Nicolae Stanciu ar putea pleca de la Genoa în actuala fereastră de transferuri, după cum s-a tot vorbit în această iarnă.



Gigi Becali a dat verdictul despre transferul lui Nicolae Stanciu: ”Acolo se duce!”



Iar Gigi Becali, fostul patron al lui Stanciu de la FCSB, a indicat faptul că dacă internaționalul român o va părăsi pe Genoa va merge doar la Rapid.



De altfel, Becali a vorbit și despre penalty-ul ratat de Stanciu cu AC Milan (DETALII AICI)



”Acum, ce rost are să vorbim de asta? Nu cred că e adevărat. Dacă-l dau, probabil se duce la Rapid, ce rost are să vorbim? Stanciu, dacă nu era jucător valoros, mai bătea el 11 metri?



Stanciu e jucător valoros, dar nu cred că dacă pleacă de la Genoa nu-l ia Rapid.



Nici eu nu-i pot plăti salariul. Eu nu pot să vorbesc, Stanciu m-a ajutat mult și am și luat zece milioane pe el, dar nu pot să dau acum salariu de un milion. Cred că atât are”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

