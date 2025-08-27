Potrivit Sky Sport Italia, atacantul de 38 de ani este dorit insistent de nou-promovata Cremonese, care a început negocierile pentru semnătura sa.



Fosta echipă a lui Vlad Chiricheș și Ionuț Radu a debutat spectaculos în Serie A, cu o victorie 2-1 pe San Siro împotriva lui AC Milan, iar conducerea vrea acum să dea o nouă lovitură prin aducerea lui Vardy. Liber de contract după despărțirea de Leicester, internaționalul englez ar urma să devină cel mai sonor transfer al clubului din Lombardia.



Jamie Vardy nu se lasă! Atacantul e aproape de Serie A, la 38 de ani



Vardy a rămas ultima mare legendă a „vulpilor”, fiind prezent la momentul istoric din 2016, când echipa lui Claudio Ranieri a câștigat titlul în Premier League. În total, a adunat 500 de meciuri pentru Leicester, a marcat 200 de goluri și a oferit 71 de pase decisive.



Chiar dacă Leicester a retrogradat în Championship, Vardy a încheiat sezonul trecut cu 10 goluri și 6 pase decisive în 36 de apariții. În cariera sa, are 26 de selecții și 7 goluri pentru naționala Angliei și a fost desemnat jucătorul anului în Premier League în 2016.

