Doi jucători, în care selecționerul Mircea Lucescu își pune mari speranțe în vederea barajului Turcia - România (26 martie), s-au întâlnit, duminică, într-o partidă spectaculoasă.

Semne neplăcute a avut acest sezon pentru Ianis Hagi (27 de ani) și Valentin Mihăilă (25 de ani). De fapt, drama e că, în cazul celor doi, problemele lor fotbalistice datează de mai mult timp. Sezonul 2025-2026 doar le-a reconfirmat!

La Alanyaspor, o echipă mediocră din prima ligă turcă, Ianis Hagi n-a mai avut nicio realizare concretă (gol sau pasă de gol) de pe... 8 noiembrie!

La Rizespor, Valentin Mihăilă e într-o criză la fel de mare. Până astăzi, ultimele sale realizări datau de la un meci cu Pendikspor (6-1), în cupă, când a dat un gol și o pasă de gol în fața unei formații din liga a doua. Mult prea puțin pentru un fotbalist pe care turcii au plătit 2 milioane de euro, în vară.

Din fericire pentru Mihăilă, astăzi, el a dat un prim semn de revenire!

Mihăilă, marcator în Rizespor – Alanyaspor, cu Ianis Hagi pe teren

Într-o confruntare din etapa a 19-a, Rizespor – Alanyaspor, Mihăilă și Ianis Hagi au început meciul pe banca de rezerve!

Primul care a fost, ulterior, aruncat în luptă a fost Mihăilă, introdus în minutul 62. Și românul și-a pus amprenta pe desfășurarea meciului. Pentru că a reușit să puncteze, în minutul 80, după cum se poate vedea mai jos. Cu șapte minute mai devreme, și Ianis Hagi fusese introdus, în locul lui Karaca, la Alanyaspor.

Când gazdele se îndreptau spre o victorie la limită, datorită golului înscris de Mihăilă, a venit reușita lui Mounie din minutul 90. Golul a fost precedat de un șut expediat de Ianis Hagi (video, jos).

Rizespor – Alanyaspor s-a terminat la egalitate: 1-1. De remarcat că, la gazde, Papanikolaou a fost eliminat, încă din minutul 6, așa că punctul obținut e, totuși, unul foarte valoros.

Revenind la cei doi români, Valentin Mihăilă a fost notat cu 6,9 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 6,5, la Rizespor. Ianis Hagi a fost notat cu 7,3, fiind al doilea cel mai bun om al echipei sale, depășit doar de Mounie (7,4).

