Semne neplăcute a avut acest sezon pentru Ianis Hagi (27 de ani) și Valentin Mihăilă (25 de ani). De fapt, drama e că, în cazul celor doi, problemele lor fotbalistice datează de mai mult timp. Sezonul 2025-2026 doar le-a reconfirmat!

La Alanyaspor, o echipă mediocră din prima ligă turcă, Ianis Hagi n-a mai avut nicio realizare concretă (gol sau pasă de gol) de pe... 8 noiembrie!

La Rizespor, Valentin Mihăilă e într-o criză la fel de mare. Până astăzi, ultimele sale realizări datau de la un meci cu Pendikspor (6-1), în cupă, când a dat un gol și o pasă de gol în fața unei formații din liga a doua. Mult prea puțin pentru un fotbalist pe care turcii au plătit 2 milioane de euro, în vară.

Din fericire pentru Mihăilă, astăzi, el a dat un prim semn de revenire!

Mihăilă, marcator în Rizespor – Alanyaspor, cu Ianis Hagi pe teren

Într-o confruntare din etapa a 19-a, Rizespor – Alanyaspor, Mihăilă și Ianis Hagi au început meciul pe banca de rezerve!

Primul care a fost, ulterior, aruncat în luptă a fost Mihăilă, introdus în minutul 62. Și românul și-a pus amprenta pe desfășurarea meciului. Pentru că a reușit să puncteze, în minutul 80, după cum se poate vedea mai jos. Cu șapte minute mai devreme, și Ianis Hagi fusese introdus, în locul lui Karaca, la Alanyaspor.