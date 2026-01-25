PSV a deschis scorul în minutul 27 prin Driouech, dar NAC Breda a trecut în avantaj pe finalul primei reprize după golurile marcate de Kemper și Brym. PSV a reușit să restabilească egalitatea abia pe final, după golul marcat de Obispo în prelungiri.

De ce a fost schimbat la pauză Dennis Man! Explicația lui Peter Bosz

Dennis Man a fost titular, dar internaționalul român și-a trecut în cont doar câteva ratări monumentale. Peter Bosz l-a înlocuit pe Man la pauză cu Esmir Bajraktarevic. Celălalt jucător sacrificiat la pauză a fost Sergino Dest, care a fost înlocuit cu Sildillia.

După meci, Peter Bosz, antrenorul lui PSV, s-a declarat extrem de dezamăgit de prestația echipei sale și de atitudinea jucătorilor. Tehnicianul a dezvăluit că s-a enervat foarte tare la pauză și și-a certat elevii în vestiar. Acesta a fsot și motivul pentru care l-a înlocuit pe internaționalul român, faptul că Dennis Man nu a făcut suficient efort, astfel încât să ”rupă” liniile defensive ale adversarilor.

”A fost vina noastră că nu am jucat la nivelul nostru. Asta e clar. În primele cincisprezece minute m-am gândit: ce urmăresc? Nu am pasat mingea între noi nici măcar de trei ori. Nici pe parcursul primei reprize nu s-a îmbunătățit prea mult situația. Ne-am creat câteva ocazii, dar a fost o prestație slabă din partea noastră.

Am încercat câteva ajustări. Din fericire, cu Obispo în atac, am marcat un gol și am obținut un punct. Dar cam atât. Știam dinainte că trebuia să împingem jocul mai sus. Știam că ei vor juca om la om. Atunci trebuie să te miști mult fără minge ca să exploatezi spațiile, pentru că te marchează peste tot. Iar noi nu am făcut asta bine.

Nu este cel mai dificil stil de joc împotriva căruia să joci, ci dimpotrivă, cel mai ușor. Trebuie să fii dispus să sprintenezi și să te miști constant. Ne puteam descurca mult mai bine. Atitudinea este, de asemenea, o calitate. Noi am început meciul cu atitudinea greșită. Altfel nu poți juca primele cincisprezece minute în felul acela. A fost cu adevărat dureros de privit.

M-am enervat la pauză pentru că voiam să văd lucrurile altfel. Nu pot accepta greșelile personale. Așa ceva nu ar trebui să se întâmple la PSV”, a spus Peter Bosz.

