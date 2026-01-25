Como a reuşit o victorie categorică, cu scorul de 6-0, în faţa lui Torino, sâmbătă seară pe propriul teren, într-un meci din etapa a 22-a din Serie A.

Golurile au fost înscrise de Anastasios Douvikas (8 și 66), Martin Baturina (16), Lucas Da Cunha (59 - din penalty), Nicolas-Gerrit Kuhn (70) şi Maxence Caqueret (76).

