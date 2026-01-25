Como a reuşit o victorie categorică, cu scorul de 6-0, în faţa lui Torino, sâmbătă seară pe propriul teren, într-un meci din etapa a 22-a din Serie A.
Golurile au fost înscrise de Anastasios Douvikas (8 și 66), Martin Baturina (16), Lucas Da Cunha (59 - din penalty), Nicolas-Gerrit Kuhn (70) şi Maxence Caqueret (76).
În urma acestui succes, echipa antrenată de Cesc Fabregas a urcat, cel puțin temporar, pe locul 5 în clasament, cu 40 de puncte.
La Torino a asistat de pe banca de rezerve la acest ”măcel” și un fotbalist cu dublă cetățenie, română și moldovenească.
Este vorba despre Sergiu Perciun, mijlocaș ofensiv sau extremă de 19 ani, care a bifat până acum 5 meciuri oficiale pentru torinezi, toate în Serie A.
Zilele trecute, celălalt român de la Torino, portarul Mihai Popa, a plecat definitiv de la clubul din Serie A, pentru care nu a bifat niciun meci oficial, și a semnat cu CFR Cluj.
Clasamentul din Serie A