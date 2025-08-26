Adrian Mihalcea s-a pronunțat în războiul Steaua - FCSB, imediat după duelul cu „militarii”: „Nu vreau să-i supăr”

Adrian Mihalcea s-a pronunțat în războiul Steaua - FCSB, imediat după duelul cu „militarii": „Nu vreau să-i supăr" Cupa Romaniei
UTA s-a impus cu 2-0 în fața Stelei și s-a calificat în grupele Cupei României.

SteauaFCSBAdrian MihalceautaCupa Romaniei
Arădenii au marcat prin Alin Roman și Hakim Abdallah în finalul partidei și au trimis-o pe UTA în grupele Cupei României.

Adrian Mihalcea: „Nu vreau să-i supăr”

La finalul partidei, Adrian Mihalcea a vorbit despre jocul echipei sale și s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut.

Fostul dinamovist s-a pronunțat în disputa dintre FCSB și Steaua și a declarat că pentru el echipa patronată de Gigi Becali este formația continuatoare.

„Calificarea era importantă, m-am temut de meciul acesta. Meciurile de Cupă sunt tratate cu o intensitate foarte mare. Am făcut schimbările, noi am jucat vineri, vom juca iar vineri. Nu puteam juca cu toți titularii. Primul obiectiv, să intrăm în grupe, l-am atins. Urmează acum să ieșim din ele. Ne axăm pe Cupă, este o competiție unde putem câștiga un trofeu mai ușor.

Știam că dacă aveam posesia vor claca pe final. Am deblocat jocul printr-o execuție fenomenală, apoi am dominat și a venit și golul al doilea. Putea veni și al treilea. Mă bucur pentru băieți că au înțeles mesajul, să ne calificăm, acum ne pregătim pentru următorul meci. La un moment dat va veni și o perioadă mai proastă, dar ne bucurăm de seria de acum.

E o întrebare banală pusă unui dinamovist. Fraților, nu vreau să-i supăr pe cei de la CSA, nu vreau să-i supăr nici pe cei de la FCSB. Am considerat, consider și voi considera toată viața că echipa continuatoare a celei care a a câștigat Liga Campionilor este FCSB. Am doar o părere, dacă vrea lumea să mă înjure să o facă cât dorește. Nu mă interesează, dar mereu aceeași întrebare. Chiar nu m-au înjurat. Am avut un singur dialog, l-am aplanat. E bine când mă înjură o rivală, înseamnă că am făcut și eu ceva în fotbalul acesta”, a declarat Adrian Mihalcea.

