Adrian Mihalcea s-a pronunțat în războiul Steaua - FCSB, imediat după duelul cu „militarii”: „Nu vreau să-i supăr”

„Calificarea era importantă, m-am temut de meciul acesta. Meciurile de Cupă sunt tratate cu o intensitate foarte mare. Am făcut schimbările, noi am jucat vineri, vom juca iar vineri. Nu puteam juca cu toți titularii. Primul obiectiv, să intrăm în grupe, l-am atins. Urmează acum să ieșim din ele. Ne axăm pe Cupă, este o competiție unde putem câștiga un trofeu mai ușor.

Știam că dacă aveam posesia vor claca pe final. Am deblocat jocul printr-o execuție fenomenală, apoi am dominat și a venit și golul al doilea. Putea veni și al treilea. Mă bucur pentru băieți că au înțeles mesajul, să ne calificăm, acum ne pregătim pentru următorul meci. La un moment dat va veni și o perioadă mai proastă, dar ne bucurăm de seria de acum.

E o întrebare banală pusă unui dinamovist. Fraților, nu vreau să-i supăr pe cei de la CSA, nu vreau să-i supăr nici pe cei de la FCSB. Am considerat, consider și voi considera toată viața că echipa continuatoare a celei care a a câștigat Liga Campionilor este FCSB. Am doar o părere, dacă vrea lumea să mă înjure să o facă cât dorește. Nu mă interesează, dar mereu aceeași întrebare. Chiar nu m-au înjurat. Am avut un singur dialog, l-am aplanat. E bine când mă înjură o rivală, înseamnă că am făcut și eu ceva în fotbalul acesta”, a declarat Adrian Mihalcea.

