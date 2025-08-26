Scăpați de problemele din trecut și cu dreptul de a participa în cupele europene, "câinii" au acum un motiv financiar serios să tragă la campionat.



Conducerea clubului a stabilit un sistem de bonusuri extrem de atractiv pentru finalul acestui sezon. Potrivit informațiilor oferite de Digisport, un evental titlu în Superliga le-ar aduce fotbaliștilor antrenați de Kopic un pot uriaș, în valoare de 500.000 de euro, sumă care ar urma să fie împărțită de întreg lotul.



Miza financiară este importantă și pentru o clasare pe un loc de cupă europeană. O prezență în grupele Europa League este recompensată cu 300.000 de euro, în timp ce calificarea în Conference League valorează 200.000 de euro. Chiar și o clasare pe locul 5, ultima treaptă din play-off, le-ar aduce dinamoviștilor un bonus de 50.000 de euro.



Becali, altă ligă: bonusuri individuale uriașe



În curtea rivalei FCSB, strategia este complet diferită. Gigi Becali nu oferă prime pentru victorii în campionat, așa cum se întâmplă la Dinamo, dar recompensează performanțele majore cu sume individuale amețitoare. Anul trecut, patronul roș-albaștrilor dezvăluia că jucătorii săi pot încasa și câte 200.000 de euro de om pentru o calificare în grupele Europa League.



"Au prime, între 30.000 și 50.000. Cel mai mult are Tănase, 100.000 de euro. Am considerat-o ca pe o primă de instalare, că el a venit gratis", spunea Becali în 2024, după ce echipa sa a intrat pe tabloul principal al competiției. Acesta a adăugat și că antrenorul a fost recompensat regește: "Elias Charalambous are și el o primă de 150.000 sau 200.000. Nu mai țin minte. I-am făcut prima asta în semn de recunoștință pentru cât a pătimit, cât a fost batjocorit".

