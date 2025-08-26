Doar la noi așa ceva! FC Argeș își aștepta noul transfer la aeroport, însă a „răpit” din greșeală jucătorul rivalei!

Liga Națională de baschet nu a început încă, dar a oferit deja una dintre cele mai neașteptate faze ale verii.

FC Argeș și CS Vâlcea 1924 și-au încurcat transferurile chiar pe aeroportul Otopeni, unde piteștenii au ridicat din greșeală jucătorul rivalei!



FC Argeș își aștepta noul transfer la aeroport, însă a „răpit” din greșeală jucătorul rivalei

FC Argeș îl aștepta pe Kendall Lewis (24 de ani), extrema americană transferată din Marea Britanie. Numai că oficialii piteșteni, grăbiți să-și prezinte noul baschetbalist, au plecat de la aeroport cu alt jucător: Kenny Gabriel (36 de ani), noua achiziție a celor de la CS Vâlcea 1924.

