Lovitură pe piața transferurilor?! Vedeta Spaniei visează la un transfer la Real Madrid

Cu toate acestea, Rodri rămâne mijlocașul ideal pentru a întări lotul lui José Mourinho, mai ales după evoluțiile sale remarcabile de la Cupa Mondială FIFA 2026.

Internaționalul spaniol a fost asociat cu o revenire în La Liga, deși Florentino Pérez are rețineri în privința unei investiții importante într-un jucător care a împlinit deja 30 de ani.

Totodată, au apărut informații potrivit cărora mijlocașul lui Manchester City și-ar dori să se alăture echipei Real Madrid în această perioadă de mercato.

Viitorul câștigătorului Balonului de Aur 2024, Rodri, a devenit din nou unul dintre cele mai discutate subiecte ale verii.

U Cluj - Dinamo Kiev, de la 20:30, în Europa League. Echipele de start

Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB

S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”

Înainte de a lua o decizie definitivă, Real Madrid a dorit să evalueze modul în care Rodri a răspuns după recuperarea în urma gravei accidentări la genunchi suferite în urmă cu două sezoane.

Álvarez de Mon: „Mourinho are nevoie de unul dintre cei mai buni mijlocași din lume”

Jurnalistul Álvarez de Mon, de la Defensa Central, a menționat că Rodri ar fi „în genunchi” pentru a face parte din lotul lui Real Madrid.

„Rodri își dorește foarte mult să revină în Spania și să joace pentru Real Madrid.

Clubul intenționa să îi evalueze sezonul de la Manchester City și prestația de la Cupa Mondială alături de naționala Spaniei, după accidentarea la genunchi.

Mourinho are nevoie de unul dintre cei mai buni mijlocași din lume, iar Rodri este unul dintre aceștia. Existau rețineri, deoarece a împlinit 30 de ani și a suferit o accidentare complicată la genunchi, care ar fi putut duce la alte leziuni musculare.

Însă am văzut suficiente pentru a constata că a revenit la cea mai bună formă a sa”, a spus Álvarez de Mon.

Cota de piață a lui Rodri este de 50.000.000 de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată să aibă loc pe 19 iulie, de la ora 22:00. Argentina o va întâlni pe Spania pe Stadionul MetLife. Dacă nu intervine ceva neprevăzut, Rodri va fi titular.