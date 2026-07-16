Lovitură pe piața transferurilor?! Vedeta Spaniei visează la un transfer la Real Madrid

Lovitură pe piața transferurilor?! Vedeta Spaniei visează la un transfer la Real Madrid La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Spaniei ar putea fi protagonistul unui transfer la Real Madrid. 

TAGS:
RodriReal MadridManchester CitySpaniaTransfer
Din articol

Articol scris de Matei Barbu

Viitorul câștigătorului Balonului de Aur 2024, Rodri, a devenit din nou unul dintre cele mai discutate subiecte ale verii.

Rodri ar vrea să se transfere la Real Madrid 

Totodată, au apărut informații potrivit cărora mijlocașul lui Manchester City și-ar dori să se alăture echipei Real Madrid în această perioadă de mercato.

Internaționalul spaniol a fost asociat cu o revenire în La Liga, deși Florentino Pérez are rețineri în privința unei investiții importante într-un jucător care a împlinit deja 30 de ani.

Cu toate acestea, Rodri rămâne mijlocașul ideal pentru a întări lotul lui José Mourinho, mai ales după evoluțiile sale remarcabile de la Cupa Mondială FIFA 2026.

Rodri

  • Rodri
×
Rodri / Sursa foto: Getty Images.
ÎNAPOI LA ARTICOL

Înainte de a lua o decizie definitivă, Real Madrid a dorit să evalueze modul în care Rodri a răspuns după recuperarea în urma gravei accidentări la genunchi suferite în urmă cu două sezoane.

Álvarez de Mon: „Mourinho are nevoie de unul dintre cei mai buni mijlocași din lume”

Jurnalistul Álvarez de Mon, de la Defensa Central, a menționat că Rodri ar fi „în genunchi” pentru a face parte din lotul lui Real Madrid.

„Rodri își dorește foarte mult să revină în Spania și să joace pentru Real Madrid. 

Clubul intenționa să îi evalueze sezonul de la Manchester City și prestația de la Cupa Mondială alături de naționala Spaniei, după accidentarea la genunchi.

Mourinho are nevoie de unul dintre cei mai buni mijlocași din lume, iar Rodri este unul dintre aceștia. Existau rețineri, deoarece a împlinit 30 de ani și a suferit o accidentare complicată la genunchi, care ar fi putut duce la alte leziuni musculare.

Însă am văzut suficiente pentru a constata că a revenit la cea mai bună formă a sa”, a spus Álvarez de Mon. 

Cota de piață a lui Rodri este de 50.000.000 de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată să aibă loc pe 19 iulie, de la ora 22:00. Argentina o va întâlni pe Spania pe Stadionul MetLife. Dacă nu intervine ceva neprevăzut, Rodri va fi titular. 

  • 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri pentru Manchester City. A mai jucat în carieră pentru Villarreal și Atletico Madrid. 
  • 69 de selecții și patru goluri a strâns la naționala Spaniei, alături de care a cucerit Campionatul European în 2024.
  • 13 trofee majore a câștigat Rodri la Manchester City, printre care patru Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).  
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a primit de la un altul 50.000 de euro ca să-i aducă o mașină din Germania. Ce a urmat
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a primit de la un altul 50.000 de euro ca să-i aducă o mașină din Germania. Ce a urmat
ARTICOLE PE SUBIECT
Michael Olise a ales între Real Madrid și Bayern Munchen!
Michael Olise a ales între Real Madrid și Bayern Munchen!
Alvaro Arbeloa a dat ordinul: începe negocierile pentru transferul atacantului de la Real Madrid la Fulham!
Alvaro Arbeloa a dat ordinul: începe negocierile pentru transferul atacantului de la Real Madrid la Fulham!
Barcelona vs. Real Madrid, pe piața transferurilor! Dau ”război” pentru atacantul dorit și în Premier League
Barcelona vs. Real Madrid, pe piața transferurilor! Dau ”război” pentru atacantul dorit și în Premier League
Lovitură încasată de Real Madrid chiar din partea fostului antrenor! Al cincilea transfer stelar, în pericol
Lovitură încasată de Real Madrid chiar din partea fostului antrenor! Al cincilea transfer stelar, în pericol
Ei sunt noii căpitani ai lui Real Madrid! Alegeri surprinzătoare ale lui Jose Mourinho
Ei sunt noii căpitani ai lui Real Madrid! Alegeri surprinzătoare ale lui Jose Mourinho
ULTIMELE STIRI
S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”
S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”
Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB
Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB
U Cluj - Dinamo Kiev, de la 20:30, în Europa League. Echipele de start
U Cluj - Dinamo Kiev, de la 20:30, în Europa League. Echipele de start
Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit
Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit
Andrei Cristea vede o luptă în doi pentru Superliga României: „Am încredere”
Andrei Cristea vede o luptă în doi pentru Superliga României: „Am încredere”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Simona Halep se iubește cu "Regele Mezelurilor din Transilvania"! Miliardarul este cu 24 de ani mai în vârstă decât fosta mare tenismenă

Simona Halep se iubește cu "Regele Mezelurilor din Transilvania"! Miliardarul este cu 24 de ani mai în vârstă decât fosta mare tenismenă

Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”

Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”

Ultimul meci Spania - Argentina a fost anulat din cauza războiului din Iran

Ultimul meci Spania - Argentina a fost anulat din cauza războiului din Iran

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Anglia - Argentina 1-2! Leo Messi face minuni și „La Albiceleste” joacă finala cu Spania

Anglia - Argentina 1-2! Leo Messi face minuni și „La Albiceleste” joacă finala cu Spania

FCSB, aproape de o mare lovitură! Au confirmat transferul, dar anunță: ”Este dezamăgire!”

FCSB, aproape de o mare lovitură! Au confirmat transferul, dar anunță: ”Este dezamăgire!”



Recomandarile redactiei
Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit
Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit
S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”
S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”
Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB
Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB
Craiova a dat răspunsul după oferta uriașă primită pentru Ștefan Baiaram
Craiova a dat răspunsul după oferta uriașă primită pentru Ștefan Baiaram
Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"
Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"
Alte subiecte de interes
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!