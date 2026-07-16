Lovitură pe piața transferurilor?! Vedeta Spaniei visează la un transfer la Real Madrid

Articol scris de Matei Barbu
Viitorul câștigătorului Balonului de Aur 2024, Rodri, a devenit din nou unul dintre cele mai discutate subiecte ale verii.
Rodri ar vrea să se transfere la Real Madrid
Totodată, au apărut informații potrivit cărora mijlocașul lui Manchester City și-ar dori să se alăture echipei Real Madrid în această perioadă de mercato.
Internaționalul spaniol a fost asociat cu o revenire în La Liga, deși Florentino Pérez are rețineri în privința unei investiții importante într-un jucător care a împlinit deja 30 de ani.
Cu toate acestea, Rodri rămâne mijlocașul ideal pentru a întări lotul lui José Mourinho, mai ales după evoluțiile sale remarcabile de la Cupa Mondială FIFA 2026.
Înainte de a lua o decizie definitivă, Real Madrid a dorit să evalueze modul în care Rodri a răspuns după recuperarea în urma gravei accidentări la genunchi suferite în urmă cu două sezoane.
Álvarez de Mon: „Mourinho are nevoie de unul dintre cei mai buni mijlocași din lume”
Jurnalistul Álvarez de Mon, de la Defensa Central, a menționat că Rodri ar fi „în genunchi” pentru a face parte din lotul lui Real Madrid.
„Rodri își dorește foarte mult să revină în Spania și să joace pentru Real Madrid.
Clubul intenționa să îi evalueze sezonul de la Manchester City și prestația de la Cupa Mondială alături de naționala Spaniei, după accidentarea la genunchi.
Mourinho are nevoie de unul dintre cei mai buni mijlocași din lume, iar Rodri este unul dintre aceștia. Existau rețineri, deoarece a împlinit 30 de ani și a suferit o accidentare complicată la genunchi, care ar fi putut duce la alte leziuni musculare.
Însă am văzut suficiente pentru a constata că a revenit la cea mai bună formă a sa”, a spus Álvarez de Mon.
Cota de piață a lui Rodri este de 50.000.000 de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.
Finala Cupei Mondiale 2026 este programată să aibă loc pe 19 iulie, de la ora 22:00. Argentina o va întâlni pe Spania pe Stadionul MetLife. Dacă nu intervine ceva neprevăzut, Rodri va fi titular.
- 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri pentru Manchester City. A mai jucat în carieră pentru Villarreal și Atletico Madrid.
- 69 de selecții și patru goluri a strâns la naționala Spaniei, alături de care a cucerit Campionatul European în 2024.
- 13 trofee majore a câștigat Rodri la Manchester City, printre care patru Premier League și o Ligă a Campionilor (2023).