Koeman, dezvaluiri despre Maradona! Cum l-a impresionat D10S pe antrenorul Barcelonei. "Facea o gramada de lucruri la incalzire!" 

Moartea lui Diego Armando Maradona a indurerat pe toata lumea.

Antrenorul Barcelonei, Ronald Koeman, a vorbit despre modul in care isi doreste ca echipa lui sa ii aduca un omagiu legendarului fotbalist argentinian.

Olandezul a facut si o dezvaluire din trecut, din momentele in care ii era adversar pe teren lui Maradona. Koeman a povestit ce facea la incalzire atunci cand D10S era pe teren.

"Cel mai frumos omagiu pe care i-l putem aduce lui Maradona este un joc in forta in meciul contra Osasunei. Am jucat impotriva lui Maradona cand el era la Sevilla, facea o groaza de lucruri la incalzire. Eu petreceam mai mult timp privindu-l decat sa-mi vad de incalzirea mea", a declarat Ronald Koeman la conferinta de presa dinaintea partidei din La Liga.

Unul dintre momentele de la incalzire care au devenit virale il arata pe Maradona dansand cu mingea pe "Live is Life" a trupei austriece Opus.