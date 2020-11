"Face o tona de bani, dar n-are personalitate!" Unul dintre cei mai mari regizori ai lumii ii compara pe Maradona si Ronaldo! Ce spune despre o colaborare cu portughezul

Emir Kusturica (66 de ani) a realizat probabil cel mai bun film despre viata lui Maradona.

La 12 ani de la lansarea filmului "Maradona by Kusturica", filmul in regia producatorului de origine bosniaca a revenit in prim-plan, asta odata cu vestea tragica a trecerii in nefiinta a lui Diego Maradona.

Kusturica a declarat intr-un interviu recent pentru Corriere della Sera, motivul pentru care a dorit sa realizeze un film cu Diego si a povestit momente mai putin cunoscute din timpul filmarilor.

"In anul in care am lucrat impreuna am fost foarte apropiati. Noi doi am venit din strada, din suburbii, eu din Sarajevo si el din Buenos Aires. Am stiut cat de greu este sa traiesti la marginea orasului. Nu a fost usor sa lucrez cu Diego.

Odata am zburat pana la Buenos Aires si nu l-am gasit. Disparuse! Asta era el. Puterea lui era compasiunea, avea un zambet incredibil. Pentru a dribla sapte jucatori la Campionatul Mondial iti trebuie o energie incredibila, Diego o avea. Era necesar ca el sa ramana tot timpul pe teren pentru a o consuma, dar acest lucru era imposibil. Astfel, au ajuns problemele lui cu dependenta si a platit."

Intrebat daca ar dori o colaborare pe viitor cu Cristiano Ronaldo, regizorul a raspuns ca nu. El spune despre portughez faptul ca nu are personalitatea pe care Diego o avea, iar viata lui perfecta nu ar putea aduce nici o dezvaluire care sa capteze atentia publicului.

"Argentinienii sunt niste oameni foarte sentimentali. Nu as mai face un film cu nimeni, nu am ce sa spun despre Ronaldo. El este perfect, face o tona de bani, dar unde este personalitatea? Ce povesti ar putea sa ne dezvaluie noua? Niciuna!"