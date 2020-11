BREAKING NEWS: Maradona, URLETE SI NERVI in ultima discutie cu doctorul personal! L-a dat afara din casa! Detalii socante

Ies la iveala noi detalii despre modul in care au decurs ultimele zile din viata lui Maradona!

Diego a avut o cearta violeta cu medicul sau personal, Leopoldo Luque, cu doar cateva zile inainte sa moara. Disputa s-a terminat cu Diego dandu-l efectiv afara din casa pe medic! Varianta e confirmata de mai multi martori, inclusiv de una dintre infirmierele care aveau grija in mod normal de Maradona dupa operatia suferita pe creier acum 3 saptamani.

Diego statea inchis ore intregi in camera lui si nu permitea nimanui sa-i monitorizeze starea de sanatate. De joia trecuta, cand s-a certat rau cu doctorul Luque, Maradona nu a mai primit vizita acestuia. Exista marturii ca Diego l-ar fi impins pe Luque pentru a-l scoate din casa, dar si una care vorbeste despre un 'pumn' dat de fostul star argentinian medicului. Declaratiile date pana acum de catre cei care i-au stat aproape in ultimele zile de viata sunt contradictorii, insa niciuna nu lipseste amanutul ca accesul in camera lui Diego era aproape imposibil. Nimeni nu a vazut pericolul real in care se afla!

Ricardo, infirmierul care l-a ingrijit in ultima noapte dinainte sa moara, spune ca dimineata, la ora 6:30, a intrat in camera fostului zeului argentinian. Maradona se simtea bine. Dahiana, cea care i-a luat locul lui Ricardo in tura, sustine ca l-a auzit pe Diego mergand la baie. Maradona a refuzat primul control de dimineata. Anchetatorii care investigheaza lucrurile intamplate in ultimele ore din viata lui Maradona nu stiu daca Dahiana minte sau nu in privinta controlului, dar au acceptat in baza tuturor celorlalte marturii ca Diego 'nu suporta sa fie atins si ca se infuria cand cineva intra in camera lui'. Exista declaratii potrivit carora Maradona nu si-ar fi primit medicamentele de la infirmieri, ci doar de la nepotul sau, Johny, si de la Maxi, bona lui.

Procurorii condusi de John Broyard investigheaza o posibila neglijenta a personalului medical care il avea in grija pe Maradona. Anchetatorii incearca sa ia cat mai multe declaratii de la personalul auxiliar, si abia apoi sa discute cu personajele cheie din ancheta: neurochirurgul Leopoldo Luque si psihiatra Agustina Cosachov. Se presupune ca Maradona se afla sub stricta supraveghere a acestora, astfel ca procuratura incearca sa vada daca exista vreo culpa a vreunuia dintre ei. Marturiile sunt ca niciun doctor nu l-a vizitat pe Maradona in casa din cartierul San Antres, desi exista raportari ale unor convorbiri telefonice intre medici si asistentii care i-au stat aproape starului argentinian. Procurorii vor decide in urmatoarele zile daca aceasta 'lipsa de atentie' din partea specialistilor poate fi un capat de acuzare impotriva lor.

Ultima evaluare care i s-a facut lui Maradona marti seara arata valori ale tensiunii de 130 / 100, puls 107, temperatura 36,8 si saturatie a oxigenului de 98%.

Conform raportrului preliminar al autopsiei, Maradona si-a pierdut viata in somn.