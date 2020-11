Momente pline de emotii in meciul dintre Benevento si Juventus! Aplauze, "AD10S Diego" si un gol dedicat lui Maradona!

Juventus a remizat, scor 1-1, pe terenul celor de la Benevento.

In timpul meciului, jucatorii celor doua echipe i-au adus un omagiu lui Maradona, care a plecat dintre noi, la doar 60 de ani, pe 25 noiembrie. In minutul 10, jocul a fost intrerupt, iar toti cei de pe gazon si de pe marginea terenului au izbucnit in aplauze, in timp ce in tribune a fost afisat mesajul "AD10S Diego".

Omagiul a fost cu atat mai emotionant cu cat a venit de la una dintre rivalele istorice ale lui Napoli pe vremea cand Maradona imbraca tricoul italienilor.

Juventus and Benevento paused in the 10th minute for a round of applause in tribute to Diego Maradona ???? pic.twitter.com/5fri2JNj1s — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2020

Mai mult decat atat, in prelungirile primei reprize, Gaetano a inscris golul egalizator, iar dupa ce l-a invins pe Szczesny i-a dedicat reusita lui D10S. Gaetano este nascut in Napoli, oras in care argentinianul este un idol, iar dupa gol fotbalistul lui Benevento a aratat spre cer, formand cu degetele litera M.

Benevento's Gaetano Letizia, who is from Naples, dedicated his equaliser against Juventus to Maradona pic.twitter.com/4qU88qBjC2 — B/R Football (@brfootball) November 28, 2020