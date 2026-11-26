Rhuigi Villasenor va realiza designul noului echipament al lui Como

Como 1907 ocupă locul al cincilea în Serie A (la 6 puncte de liderul Lazio și la 1 punct de ultimul loc de Champions League), va juca cu Cremonese în Coppa Italia (optimi de finală / 2 decembrie) și se descurcă mai mult decât onorabil în faza ligii din Champions League, la prima participare în cupele europene (locul 3, 12 puncte după 5 meciuri / 4-1 cu RB Leipzig, 2-3 cu Feyenoord, 4-1 cu Manchester United, 9-1 cu Lens, 1-0 cu AEK Atena).

Recent, clubul din Lombardia a anunțat că va renunța la contractul cu sponsorul tehnic Adidas, care a produs echipamentul în ultimele trei seazoane, dar nu va semna o înțelegere cu o altă firmă. Gigantul din Herzogenaurach furnizase produsele brute, iar clubul să se ocupe singur de personalizarea, distribuția și operațiunile de vânzare cu amănuntul.

Președintele Mirwan Suwarso a precizat că societatea sa intenționează să treacă la producția independentă a propriilor echipamente și îmbrăcăminte tehnică odată ce expiră contractul actual, începând cu sezonul 2027-2028. Pentru acest proiect a fost ales designerul filipinezo-american Rhuigi Villasenor, iar producția ar trebui să înceapă în primăvara anului 2027 la fabrici din Asia, cel mai probabil în Filipine, Vietnam și Malaysia.

Singurul club din Serie A care își produce singur echipamentul de joc și de antrenament este Napoli, sub sigla EA7, în colaborare cu Emporio Armani. Pe viitor, Como ar dori să proiecteze și să producă îmbrăcăminte sportivă tehnică pentru alte cluburi de fotbal, ca parte a inițiativei RHUDE 4 FANS.

Adidas nu va mai produce nici mingile oficiale pentru competițiile intercluburi ale UEFA

Este o nouă lovitură pentru Adidas, care a pierdut contractul pentru mingile oficiale din competițiile intercluburi ale UEFA (Champions League, Europa League, Conference League, Supercupa Europei, Youth League) începând cu sezonul 2027-2028, fiind înlocuită de Nike. Compania americană, care trece la rândul ei printr-o criză financiară și de imagine, a semnat un contract valabil pe 4 ani cu forul continental, până în 2031.

Adidas va păstra însă parteneriatul pentru turneele echipelor naționale (Euro, Nations League), inclusiv Euro 2028, organizat de Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Adidas furniza mingile oficiale pentru Champions League încă din 2000, producând unele dintre cele mai celebre baloane din istoria fotbalului în acest scop. De asemenea, colaborează cu FIFA la nivel de parteneriat oficial încă din 1970, iar ciclul contractual actual (mingi de joc, echipamentele arbitrilor și ale voluntarilor) a început în 2015 și acoperă edițiile Cupei Mondiale până în 2030.

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