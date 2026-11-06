Selecţionerul Roberto Mancini a convocat patru tineri jucători în lotul Italiei pentru ultimele meciuri din faza grupelor Ligii Naţiunilor, împotriva Franţei, pe 12 noiembrie, şi Belgiei, trei zile mai târziu.

Riccardo Cassano și Mattia Liberali, de la minunea Como la naționala de seniori

Mijlocaşul lui Como, Riccardo Cassano (17 ani), mijlocaşul Parmei, Simone Lontani (18 ani), atacantul lui AC Milan, Alphadjo Cissé (20 de ani), şi atacantul lui Como, Mattia Liberali (19 ani - foto), care a marcat în victoria categorică, scor 9-1, împotriva lui Lens, miercuri, în Liga Campionilor, se vor alătura duminică celorlalţi 27 de jucători convocaţi, la Centrul Tehnic Naţional de la Coverciano, în apropiere de Florenţa.

Cassano şi Lontani vor avea parte de „o oportunitate preţioasă de a se face remarcaţi”, a subliniat Federaţia Italiană. Totuşi, cei doi nu vor rămâne alături de lot până la finalul reunirii, ci se vor alătura echipei naţionale U18, respectiv U19, scrie news.ro.

Squadra Azzurra, ocupanta locului secund în grupa 1, la trei puncte în urma Franţei şi cu un punct în faţa Belgiei, îşi va juca şansele de calificare în sferturile de finală în două partide: mai întâi pe teren propriu, la Milano, apoi pe stadionul Regele Baudouin din Bruxelles.

Lotul Italiei

Portari:

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus)

Fundaşi:

Honest Ahanor (Crystal Palace/), Alessandro Bastoni (Inter Milano), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter Milano), Daniele Ghilardi (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (AS Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Mijlocaşi:

Nicolò Barella (Inter Milano), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting Lisabona), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio Roma), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (AS Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

Atacanţi:

Nicolo Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (AC Milan), Francesco Pio Esposito (Inter Milano), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese).