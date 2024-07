Toni Kroos a jucat ultimul meci din carieră, Spania - Germania 2-1, după prelungiri, în sferturile de finală de la EURO 2024.

La finalul meciului de la Stuttgart, Toni Kroos nu și-a putut ascunde dezamăgirea, însă, în același timp, a subliniat că Germania a făcut un turneu final bun.

"A fost un meci în care am dat tot ce am putut. Am fost foarte aproape, iar asta face ca gustul să fie și mai amar acum.

La momentul acesta, cea mai mare problemă este că am fost eliminați, nu dezamăgirea că eu îmi închei cariera în acest fel. Împreună am avut un obiectiv mare, însă el a fost spulberat acum. Totuși, vom realiza ulterior că am făcut un turneu bun. Putem să fim mândri", a spus Toni Kroos, la ARD.



REZUMAT Spania - Germania 2-1 (05.07.2024) pe www.sport.ro

Adidas va redenumi modelul de ghete purtat de Toni Kroos

În contradicție cu majoritatea jucătorilor, care își schimbă constant modelul de adidași, Toni Kroos a rămas fidel modelului Adidas Adipure 11Pro, din 2013.

În sezonul în care încă evolua la Bayern Munchen, neamțul a purtat pentru prima dată Adidas Adipure 11Pro, iar de atunci nu a mai renunțat la acest model.

"Când am lansat această linie în 2008, Toni a fost ales unul dintre promotori. Apoi, când a apărut modelul Adipure 11Pro s-a îndrăgostit de el.

Este materialul care îi place. Pielea reprezintă elementul cheie. Am conceput acest model pentru a face atingerea mingii cât mai moale și naturală. Toni este jucătorul cel mai reprezentativ pentru acest lucru. Uitați-vă cum controlează mingea și cât de precisă este prima sa atingere.

Am încercat să-l determinăm să probeze alt model, răspunsurile au fost mereu negative", a declarat Bjorgvin Hreinsson, oficial Adidas, potrivit The Athletic.

După sfertul de finală dintre Germania și Spania, cei de la Adidas au anunțat că modelul Adidas Adipure 11Pro va fi redenumit Adidas TKpro. "Dragoste la prima vedere. Mulțumim, Toni", a fost mesajul transmis.