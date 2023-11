UEFA şi Adidas au prezentat miercuri, în faţa Stadionului Olimpic din Berlin, mingea oficială a viitoarei ediţii a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, "Fussballiebe", care încorporează în premieră pentru această competiţie tehnologia care ajută arbitrajul video şi este fabricată din materiale biologice mai sustenabile, informează EFE.

"Fussballiebe", care înseamnă "dragoste pentru fotbal", dispune de tehnologia "Connected Ball", pentru a facilita vizualizarea fiecărui element al mişcării şi pentru a contribui la luarea deciziilor VAR şi este "concepută pentru precizie şi consistenţă, susţinând jocul rapid şi precis cu formă maximă şi retenţie de aer", a explicat UEFA.

Forul continental a subliniat că, pe lângă utilizarea poliesterului reciclat şi a cernelurilor pe bază de apă, balonul este fabricat cu materiale biologice mai sustenabile decât mingile anterioare ale competiţiei, deoarece fiecare dintre straturile sale include materiale precum fibre de porumb, trestie de zahăr, pulpă de lemn şi cauciuc.

Designul său combină nuanţe de roşu, albastru, verde şi portocaliu, pentru a celebra "vitalitatea" echipelor participante şi include ilustraţii ale fiecărui stadion al turneului final, împreună cu numele fiecărui oraş gazdă.

Balonul este disponibil de astăzi (miercuri) în magazine, iar un procent de 1% din vânzările nete vor merge către iniţiativa de solidaritate "Common Goal'' (Obiectiv comun), condusă de fotbalistul Juan Mata, de a colabora cu organizaţii caritabile din întreaga lume care folosesc sportul ca instrument de combatere a problemelor şi este partener al Fundaţiei UEFA pentru Copii, informează Agerpres.

"Campionatul European este punctul culminant al competiţiei selecţionatelor naţionale din Europa şi ne angajăm să ne asigurăm că toate aspectele, de la locaţii la echipamente, menţin cele mai înalte standarde de calificate şi performanţă. Suntem, ca întotdeauna, încrezători că Fussballiebe de la Adidas va marca un alt pas în devotamentul nostru comun pentru excelenţă", a declarat Zvonimir Boban, director tehnic şi şeful departamentului pentru fotbal al UEFA.

Prezentarea de miercuri deschide o serie de activităţi care se vor desfăşura pe parcursul a cinci zile la Olympiastadion din Berlin legate de EURO 2024 şi în celelalte nouă oraşe gazdă, care vor primi 900 de mingi suplimentare pentru a le dona şcolilor, cluburilor de fotbal şi altor iniţiative.

EURO 2024, a cărui tragere la sorţi va avea loc pe 2 decembrie, se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie în zece oraşe din Germania: Berlin, Koln, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Munchen şi Stuttgart.

