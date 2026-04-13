Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, incidentele au avut loc în tribuna oficială a arenei din Como. Pe parcursul jocului, mai mulți suporteri gazdă le-au adresat cuvinte grele conducătorilor grupării milaneze. Tensiunea a atins un punct critic în momentul în care mijlocașul Nicolo Barella a părăsit terenul la schimbare, mimând cifra patru din degete, gest pentru care a fost fluierat de întreg stadionul.

„Sunt oaspeții noștri și merită respect”

Mirwan Suwarso a luat imediat atitudine și a folosit contul oficial de Instagram pentru a-și cere scuze și a condamna atitudinea spectatorilor față de delegația oaspete.

„Mândria pentru prestația noastră nu poate depăși dezamăgirea mea pentru comportamentul arătat de unii în tribuna oficială față de delegația adversă. Înțeleg că fotbalul aduce emoții intense, dar nu trebuie să pierdem niciodată din vedere cine suntem. Clubul nostru are valori solide, iar demnitatea este una dintre cele mai importante. Trebuie să se extindă dincolo de teren, spre adversarii noștri, suporterii lor și mai ales conducătorii și reprezentanții lor. Sunt oaspeții noștri și merită respect”, a transmis Mirwan Suwarso.

Măsuri drastice anunțate în tribune

Oficialul clubului a subliniat că astfel de atitudini nu vor rămâne fără consecințe, vizându-i direct pe cei care au încălcat regulile de conduită.

„Batjocura și insultele din tribuna oficială nu reprezintă clubul pe care îl construim. Subminează înșiși valorile pe care le apărăm. Vom lucra pentru a apăra aceste valori, cu fermitate și coerență. Vom lua măsurile necesare pentru a garanta că acest standard va fi respectat. Integritatea clubului nostru și progresul ligii în ansamblul său depind de respectul reciproc. Cine nu va fi capabil să-l respecte nu va fi binevenit”, a mai spus președintele lui Como.