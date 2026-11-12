Spaniolul a pierdut controlul unui Ferrari 488 Challenge Evo și s-a izbit de barierele de protecție, însă a scăpat nevătămat. Incidentul s-a produs în virajul Caracciola-Karussell, în timpul unui eveniment organizat de Circuit Days.

Robert Sanchez a văzut moartea cu ochii pe circuit

Sanchez ar fi intrat în curbă cu aproximativ 110 km/h, iar impactul a fost suficient de puternic pentru a distruge partea frontală a mașinii. Pe circuit a fost arborat imediat steagul roșu.

„A intrat mult prea tare în curbă, cred că avea în jur de 110 km/h. Este un viraj înclinat de peste 180 de grade. A accelerat prea mult și s-a dus direct în glisieră. Partea din față a mașinii a fost complet spulberată”, a povestit un martor pentru The Sun.

Ferrari 488 Challenge Evo este un model destinat circuitelor, cu motor V8 de 3,9 litri și aproximativ 700 de cai putere. Valoarea mașinii este estimată la aproximativ 350.000 de euro.

Sanchez este împrumutat de Chelsea la Como în acest sezon. Portarul are o cotă de piață de 15 milioane de euro și a evoluat în carieră și pentru Brighton.