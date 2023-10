Christian Rutjens a semnat cu Chindia Târgoviște la finalul lunii august. Fundașul cu dublă cetățenie, spaniolă și olandeză, originar din Marbella (Provincia Málaga), a ajuns în România după ce a jucat barajul de promovare în Serie B cu Foggia.

Rutjens, în vârstă de 25 de ani, a fost junior la academia Alcobendas, Rayo Vallecano și Benevento. Ca profesionist a debutat cu Benevento, unde a prins și o prezență în Serie A, la un meci cu Chievo (0-1), pe 20 mai 2018.

Fundaș central de meserie, Rutjens și-a continuat cariera în Italia. A trecut pe la Recanatese, Cesena și Torres, după care a evoluat timp de un sezon și jumătate în Malta, la Floriana. Au urmat Foggia și acum Chindia Târgoviște, abia retrogradată din Liga 1.

Cum a ajuns Rutjens în România: „Chindia ar juca în liga a treia din Spania!”

„Am ajuns în România prin reprezentantul meu, uruguayanul Walter López, care a jucat la Universitatea Craiova când era fotbalist în activitate (n.r. - între 2010 și 2011). Numeroși jucători români mi-au zis lucruri bune despre Chindia, printre ei Bogdan Gavrilă și Andrei Ciolacu, cu care am fost coleg la Floriana.

Nivelul de joc e bun în România. Liga a doua e competitivă, iar jucătorii sunt la un nivel tehnic interesant. Chindia, de exemplu, e o echipă care ar putea juca în a treia ligă spaniolă. Condițiile de antrenament sunt excelente, la fel și terenurile de pregătire, toate noi. În privința recuperării după efort, aș zice că Spania stă mai bine decât România și chiar decât Italia.”

250.000 de euro e cota apărătorului din Marbella, potrivit Transfermarkt.

Ce l-a surprins în România: liniștea oamenilor și lipsa infrastructurii

„În România m-a surprins liniștea cu care trăiesc oamenii. Cred că am simțit liniștea asta și pentru că Târgoviște e un oraș mic, fără prea multă mișcare. În general, chiar îmi place cum merg lucrurile pe aici. Am văzut până acum doar Târgoviște și Sibiu, care mi s-a părut un oraș superb. Pe deasupra, Hermannstadt, echipa locală, e foarte puternică. Sperăm să le facem față la meciul de Cupă, pe 6 decembrie.

Mi-ar plăcea să vizitez București și Brașov, n-am apucat până acum s-o fac. Ce nu-mi place în România? Poate că infrastructura în ceea ce privește drumurile, trenurile și conexiunile dintre orașe.”

Un trofeu a cucerit Christian Rutjens în cariera sa: Supercupa Maltei, în 2022.

Salariile în România și ce echipe din Liga 1 l-au impresionat

„Salariile jucătorilor sunt mai bune aici decât în a treia ligă spaniolă. În a treia ligă italiană, contractele sunt mult diferite de la echipă la echipă, în funcție de obiective. În România, în liga secundă, salariile sunt relativ similare la majoritatea cluburilor.

Văd multe meciuri din Liga 1, cam tot ce pot. Îmi place mult cum joacă Rapid în acest sezon. Și CFR Cluj arată foarte bine.”

„Foggia are cei mai spectaculoși fani pe care i-am văzut!”

„La Foggia am fost aproape de o promovare în Serie B și a fost o experiență superbă acolo. Dar așa e fotbalul, am ratat promovarea până la urmă. M-au impresionat însă fanii celor de la Foggia, sunt extrem de intenși. Cei mai spectaculoși suporteri pe care i-am văzut în viața mea! Am trăit șase luni incredibile acolo. O să-mi amintesc mereu toate lucrurile superbe pe care le-am experimentat acolo.”

Cum se descrie Christian Rutjens și ce planuri de viitor are

„Sunt un jucător agresiv, stau bine din punct de vedere tehnic și jocul aerian este unul dintre atuurile mele principale. Mă consider un bun coechipier și încerc mereu să-mi ajut echipa. Merg mereu la sală, încerc să mă perfecționez fizic și să am grijă de alimentația mea.

Am multe vise ca fotbalist, dar le iau treptat și încep cu prezentul. Momentan îmi doresc să prind play-offul în Liga 2 cu Chindia, cred că putem să facem asta.”