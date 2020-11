"Sa vina sa ma dea afara!" Contra, reactie SURPRIZA in razboiul cu Cortacero! Ce spune despre demitere

Cortacero a anuntat ca meciul cu Viitorul din saisprezecimile Cupei e ultimul pentru Contra pe banca lui Dinamo.

Antrenorul e gata sa plece, dar lasa de inteles ca n-o va face fara plata despagubirilor scrise in contract. Contra era gata sa se desparta de Dinamo dupa meciul cu Astra, insa Cortacero n-a fost de acord sa-i achite nici macar salariile restante. Intre timp, Contra s-a razgandit si vrea si achitarea clauzei de 300 000 de euro.

"I-am oferit rezilierea amiabila, n-a fost in stare sa respecte conditiile propuse de mie. Daca am fost dispus sa ma dau la o parte, sa fac o concesie si sa las sa vina altcineva in locul meu si el n-a putut sa se inteleaga cu mine... Nu mai are rost restul... Daca isi doreste sa ma dea afara, nicio problema. Astept pe cineva dupa meci care ma va anunta daca voi fi dat afara sau nu", a spus Contra la Digisport inainte de Dinamo - Viitorul.