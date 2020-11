AFARA! Moldovan vrea sa RUPA in doua lotul Petrolului: "La iarna vor pleca multi!" Ce anunt a facut dupa victoria din Cupa

Petrolul s-a calificat in optimile Cupei Romaniei dupa o victorie chinuita cu Ceahlaul.

Echipa din Liga 3 a deschis scorul in minutul 15 prin Curpan, dar jucatorii lui Viorel Moldovan au reusit sa intoarca rezultatul in repriza secunda. Buhaescu a restabilit egalitatea in minutul 57, iar Pol Roige a adus victoria ploiestenilor in minutul 77.

Aceasta victorie nu l-a multumit insa pe Viorel Moldovan. Fostul international a fost foarte nemultumit la finalul meciului, in special pentru evolutia din prima repriza si a anuntat ca in perioada de transferuri din iarna mai multi fotbalisti din actualul lot vor pleca de la Ploiesti.

"Asa sunt jocurile de cupa. I-am avertizat pe fotbasiti inainte de meci, cupa este o competitie imprevizibila, toate echipele indiferent de valoare se mobilizeaza. Am facut o prima echipa execrabila, dar vreau sa ii felicit pe baieti pertu a doua repriza.

Mi-a fost foarte greu sa gasesc solutii legat de eligibilitatea fotbalsitior sub 21 de ani.

E o victorie importanta, e o calificare importanta pentru noi, tinand cont de momentul in care ne aflam. Sunt bucuros si nu prea, sunt dezamagit de anumiti jucatori. Importanta e califcarea.

Stiam ca va fi un meci greu, i-am analizat, o echipa tanara, o echipa care nu avea nimic de pierdut si au reusit sa se ridice la un nivel bun.

E o victorie care sper sa ne deblocheze. Ne mai ramane un joc de campionat sambata la Slobozia, pe care trebuie sa il castigam pentru a recupera din punctele pierdute.

La iarna multi vor pleca, pentru ca nu au nivel de Petrolul. Sunt unii jucatori care nu merita sa poarte acest tricou", a declarat Moldovan la finalul meciului.