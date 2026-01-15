Inter Milano a postat, pe Facebook, o fotografie în care antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) îl îmbrățișează pe atacantul Pio Esposito (20).

Inter Milano, postare virală cu Cristi Chivu și Pio Esposito

Imaginea a fost surprinsă în timpul confruntării Inter - Lecce 1-0 de aseară, în care Esposito a marcat golul victoriei pentru liderul din Serie A.

Esposito a fost introdus de Chivu în minutul 56, în locul lui Bonny. Mutarea s-a dovedit a fi câștigătoare în minutul 78, când Esposito a înscris un gol ce poate cântări decisiv în soarta campionatului din Italia.

Relație foarte apropiată între Pio Esposito și Cristi Chivu

Pio Esposito și Inter Milano au o relație foarte apropiată. Cei doi sunt ca un mentor și un învățăcel unul pentru celălalt.

Esposito a fost antrenat de Chivu la echipele de tineret ale milanezilor și promovat la începutul sezonului la prima formație de către român.

Pio Esposito i-a confirmat deja încrederea acordată lui Cristi Chivu. În sezonul curent, în 26 de meciuri oficiale, a marcat de 5 ori și a pasat decisiv în 6 rânduri.

Imaginea care le-a adus bucurie suporterilor interiști

Fotografia în care Cristi Chivu și Pio Esposito se îmbrățișează are descrierea pe Facebook: „Ucenic și mentor. Elevul și maestrul”.

Postarea a strâns în doar 3 ore aproape 4.000 de aprecieri din partea fanilor Interului și a microbiștilor care îi urmăresc pe „nerazzurri”.

