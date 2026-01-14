Prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, însă echipa pregătită de Cristi Chivu putea fi în avantaj după primele 45 de minute.

Fabio Maresca a dictat penalty pentru Inter, apoi l-a anulat

În minutul 24, Bonny a driblat în careul advers, însă a fost doborât, după o piedică a lui Danilo Veiga. Centralul Fabio Maresca a fluierat și a arătat spre punctul cu var, însă italienii au scris că penalty-ul a fost acordat ”foarte ușor”.

”Bonny se strecoară și driblează printre mai mulți jucători de la Lecce, iar Danilo Veiga îi pune gheata pe gleznă… este un contact moale. Foarte moale. Este, de asemenea, foarte posibil ca Danilo Veiga să fi atins mai întâi mingea…

Este genul de penalty pe care nimeni nu prea vrea să-l vadă acordat. De sus, pare că Danilo Veiga a atins mingea cu vârful ghetei înainte.

Aceasta este cea mai lungă analiză VAR de până acum… Arbitrul chiar trebuie să fie convins că a greșit”, a scris Football Italia.

Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR și după ce a petrecut câteva minute la marginea terenului, a revenit pe gazon și a anunțat că anulează penalty-ul, deoarece jucătorul de la Lecce a fost cel care a atins primul mingea, moment în care de pe San Siro s-a auzit un cor de huiduieli.

”În urma analizei, jucătorul cu numărul 17 de la Lecce, în ciuda a ceea ce am văzut pe teren, atinge mingea. Decizia finală: penalty-ul este anulat”, a spus Maresca la microfon.

