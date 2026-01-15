Antrenorul Cristi Chivu a reacționat la finalul partidei Inter - Lecce 1-0. Chivu a subliniat că elevii săi au avut o problemă în a câștiga meciul din cauza programului aglomerat, care i-a obosit.

Reacția lui Cristi Chivu după Inter - Lecce 1-0

Tehnicianul român a explicat, de asemenea, că, în anumite momente ale jocului, echipei sale i-a lipsit claritatea, motiv pentru care Inter Milano a luat anumite decizii ce pot părea ridicole.

Chivu și-a recunoscut însă și partea sa de vină, precizând că formația sa a meritat victoria, esențială în lupta pentru cucerirea Serie A.

„Este extrem de importantă. Astăzi a fost dificil să câștigăm din cauza lipsei de energie. Nu am avut deloc energia, după cum se putea observa din cauza timpului de recuperare și din ultimele retușuri făcute.

Am încercat tot ce am putut pentru a găsi energie. Suntem norocoși să avem jucători care înțeleg momentele jocului. Frattesi este un exemplu excelent, a intrat foarte bine. La fel și Pio, Bonny, Barella. Toată lumea a încercat să contribuie. Echipa merită victoria.

Un meci precum cel de duminică seara (2-2 cu Napoli) necesită multă energie, mai ales având în vedere așteptările jucătorilor. Există o dezamăgire că nu am câștigat împotriva lui Napoli. Am vrut să punem capăt zvonurilor despre confruntările directe cu miză.

Chivu: „Vom da mereu totul, ne vom concentra mereu sufletul”

Vom da mereu totul, ne vom concentra mereu sufletul. Nu este niciodată ușor. Astăzi ne-a lipsit energia și claritatea. Am luat și niște decizii care ar fi putut părea ridicole.

De asemenea, eu iau decizii care ar fi putut părea ridicole. Eu iau decizii pe baza a ceea ce văd în ochii băieților. Pentru mine, recunoștința și respectul jucătorilor, și al clubului sunt suficiente, ceva ce clubul a oferit întotdeauna. Văd un grup de oameni autentici”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

După 20 de etape din Serie A, Inter Milano a ajuns la 46 de puncte și continuă să fie lider. AC Milan (cu un meci mai puțin disputat) și Napoli sunt următoarele în clasament, ambele cu câte 40 de puncte.

