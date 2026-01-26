Se pregătește demiterea lui Arne Slot? Liverpool a contactat deja alt antrenor

Se pregătește demiterea lui Arne Slot? Liverpool a contactat deja alt antrenor Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
Xabi AlonsoLiverpoolReal MadridArne Slot
Din articol

Liverpool a suferit o nouă dezamăgire în Premier League, după ce a pierdut cu 2-3 în ultima etapă pe terenul celor de la Bournemouth. Campioană în sezonul precedent, echipa lui Arne Slot este acum pe un dezamăgitor loc șase și fără victorie de cinci etape!

Asta în contextul în care Liverpool a cheltuit cei mai mulți bani în perioada din mercato din vară, o sumă apropiată de 500 de milioane de euro pentru jucători precum Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Alexander Isak sau Hugo Ekitike.

Liverpool l-a căutat pe Xabi Alonso

După rezultatele tot mai slabe ale echipei de pe Anfield, s-a pus inclusiv problema schimbării de antrenor. Arne Slot nu mai este sigur de postul său, chiar dacă a câștigat titlul în sezonul precedent, și pare că a atras antipatii inclusiv în rândul fanilor.

Între timp, ”board-ul” lui Liverpool lucrează la un nume de posibil înlocuitor. Xabi Alonso (44 de ani), recent demis de la Real Madrid, a fost contactat de conducerea campioanei Angliei, scriu spaniolii de la AS.

Discuția a fost amicală, cei de la Liverpool intenționând doar să ”testeze terenul” în cazul în care situația se va complica. Proiectul de pe Anfield poate fi tentat pentru Alonso, având în vedere că a jucat acolo între 2004 și 2009, reușind să câștige chiar și UEFA Champions League, după celebra ”remontada” cu AC Milan de la Istanbul.

Liverpool, departe de obiectiv în Premier League

La începutul acestui sezon, echipa pregătită de Arne Slot țintea un nou titlu de campioană, dar parcursul de până acum nu-i dă speranțe pentru a câștiga un nou trofeu pe plan intern.

Liverpool are 36 de puncte și este la 14 distanță de liderul Arsenal, care a pierdut în această etapă, scor 2-3 cu Manchester United. În următoarea etapă, ”cormoranii” se vor duela cu Newcastle pe teren propriu, LIVE pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
ARTICOLE PE SUBIECT
Arsenal vrea să-i dea lovitura lui Cristi Chivu! Starul care poate ajunge în Premier League
Arsenal vrea să-i dea lovitura lui Cristi Chivu! Starul care poate ajunge în Premier League
ULTIMELE STIRI
Iga Swiatek, calificare lejeră în sferturi de finală la Australian Open
Iga Swiatek, calificare lejeră în sferturi de finală la Australian Open
Gigi Becali s-a dus peste jucători la baza de antrenament și i-a băgat în ședință. Ce le-a transmis
Gigi Becali s-a dus peste jucători la baza de antrenament și i-a băgat în ședință. Ce le-a transmis
Ce transferuri a făcut echipa reînființată de Ilie Bolojan, în 2022, și care speră acum la promovarea în Liga 1
Ce transferuri a făcut echipa reînființată de Ilie Bolojan, în 2022, și care speră acum la promovarea în Liga 1
Arsenal vrea să-i dea lovitura lui Cristi Chivu! Starul care poate ajunge în Premier League
Arsenal vrea să-i dea lovitura lui Cristi Chivu! Starul care poate ajunge în Premier League
Gigi Mustață tună și fulgeră: „Popescu trage ca văcarul în portar” / „Târnovanu ne aduce aminte de Vlad”
Gigi Mustață tună și fulgeră: „Popescu trage ca văcarul în portar” / „Târnovanu ne aduce aminte de Vlad”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii

Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii



Recomandarile redactiei
Gigi Becali s-a dus peste jucători la baza de antrenament și i-a băgat în ședință. Ce le-a transmis
Gigi Becali s-a dus peste jucători la baza de antrenament și i-a băgat în ședință. Ce le-a transmis
Iga Swiatek, calificare lejeră în sferturi de finală la Australian Open
Iga Swiatek, calificare lejeră în sferturi de finală la Australian Open
Arsenal vrea să-i dea lovitura lui Cristi Chivu! Starul care poate ajunge în Premier League
Arsenal vrea să-i dea lovitura lui Cristi Chivu! Starul care poate ajunge în Premier League
Ce transferuri a făcut echipa reînființată de Ilie Bolojan, în 2022, și care speră acum la promovarea în Liga 1
Ce transferuri a făcut echipa reînființată de Ilie Bolojan, în 2022, și care speră acum la promovarea în Liga 1
O nouă demitere de antrenor în Superligă? Clubul a luat decizia
O nouă demitere de antrenor în Superligă? Clubul a luat decizia
Alte subiecte de interes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!