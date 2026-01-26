Se pregătește demiterea lui Arne Slot? Liverpool a contactat deja alt antrenor

Liverpool a suferit o nouă dezamăgire în Premier League, după ce a pierdut cu 2-3 în ultima etapă pe terenul celor de la Bournemouth. Campioană în sezonul precedent, echipa lui Arne Slot este acum pe un dezamăgitor loc șase și fără victorie de cinci etape!



Asta în contextul în care Liverpool a cheltuit cei mai mulți bani în perioada din mercato din vară, o sumă apropiată de 500 de milioane de euro pentru jucători precum Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Alexander Isak sau Hugo Ekitike.



Liverpool l-a căutat pe Xabi Alonso



După rezultatele tot mai slabe ale echipei de pe Anfield, s-a pus inclusiv problema schimbării de antrenor. Arne Slot nu mai este sigur de postul său, chiar dacă a câștigat titlul în sezonul precedent, și pare că a atras antipatii inclusiv în rândul fanilor.



Între timp, ”board-ul” lui Liverpool lucrează la un nume de posibil înlocuitor. Xabi Alonso (44 de ani), recent demis de la Real Madrid, a fost contactat de conducerea campioanei Angliei, scriu spaniolii de la AS.

