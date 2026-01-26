Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul 2 mondial, a obţinut luni o calificare lejeră în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Australian Open, 6-0,6-3 cu australianca Maddison Inglis, numărul 168 mondial, venită din calificări.



Maddison Inglis a ajuns în optimi după ce adversara sa din turul al treilea, japoneza Naomi Osaka, s-a retras din cauza unei accidentări.

Iga Swiatek merge mai departe la Australian Open



Iga Swiatek, care are în palmares şase titluri de Mare Şlem, încearcă să câştige la Melbourne singurul trofeu major care îi lipseşte, notează AFP. Ea o va înfrunta miercuri pe kazaha Elena Rîbakina, numărul 5 mondial, pentru a încerca să ajungă în semifinale, cel mai bun rezultat al său în Australia de până acum (obţinut anul trecut şi în 2022).



În optimi de finală, Elena Rîbakina a învins-o fără probleme pe belgianca Elise Mertens (21 WTA), cu 6-1, 6-3.



După cum s-a anunţat, americanca Madison Keys, numărul 9 mondial, deţinătoarea trofeului, a fost eliminată în optimi, fiind învinsă în două seturi, 6-3, 6-4, de compatrioata sa Jessica Pegula.



Jessica Pegula (locul 6 WTA), finalistă la US Open în 2020, se va lupta pentru un loc în ultimul careu la Australian Open cu americanca Amanda Anisimova, numărul 4 mondial, care a trecut la rândul ei în două seturi, 7-6 (7/4), 6-4, de chinezoaica Xinyu Wang (46 WTA).

