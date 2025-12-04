VIDEO EXCLUSIV Record pentru istorie! ”Copilul” lui Cristi Chivu, gol după gol la Inter Milano și performanță unică

Echipa antrenată de tehnicianul român s-a calificat în sferturile Cupei Italiei după 5-1 cu Venezia.

Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, s-a calificat miercuri seară în sferturile de finală ale Cupei Italiei, învingând în optimi Venezia cu 5-1, într-un meci transmis de VOYO.

Pentru Inter au marcat Andy Diouf (18), Pio Esposito (20), Marcus Thuram (34 și 51) şi Ange-Yoan Bonny (76), în timp ce pentru Venezia a înscris Richie Sagrado (66).

Pio Esposito marchează peste tot

Golul marcat de tânărul Francesco Pio Esposito (20 de ani), atacantul promovat în acest sezon de Chivu, l-a trimis pe italian direct în istoria lui Inter Milano.

Pentru că Esposito a devenit, scrie Opta, primul jucător al lui Inter care înscrie în patru competiții diferite în același sezon: Serie A, UEFA Champions League, FIFA Club World Cup (Campionatul Mondial al Cluburilor) și, acum, Coppa Italia - interesant este însă că a marcat doar câte un gol în fiecare dintre aceste competiții!

Mai mult, Pio Esposito a debutat în toamna acestui an și la naționala mare a Italiei, unde, bineînțeles, a înscris deja 3 goluri în cele 5 selecții.

Chivu nu s-a mai oprit din laude după ce Inter a ajuns în sferturile Cupei Italiei: "E victoria lor"

În partea secundă a meciului cu Venezia, Chivu a decis să le acorde minute unor fotbaliști foarte tineri, precum Matteo Cocchi (18 ani), Matteo Spinacce (19 ani) sau Leonardo Bovo (20 de ani). Toți au fost felicitați de antrenorul român după meci.

La conferința de presă de după meci, Chivu a vorbit și despre situația lui Josep Martinez, titularul din poartă contra Veneziei, care în octombrie a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui bărbat în vârstă de 81 de ani.

"Suntem mulțumiți de toți jucătorii. Mă bucur pentru Spinaccè și Bovo. Cocchi mai jucase. Mă bucur și pentru Andy Diouf, care a jucat pe o poziție inedită pentru el, dar pe care a acceptat-o. Această victorie este meritul tuturor.

Frattesi și-a manifestat întotdeauna disponibilitatea, în ciuda unor probleme medicale. Poate mai mult de atât, iar noi știm ce ne poate oferi. Ne-a demonstrat asta și azi. E nevoie să își revină inclusiv din punct de vedere mental. Încă se reface după operația suferită.

Josep Martinez? Suntem aproape de el. Din punct de vedere emoțional, cel mai bine ar fi să îl întrebați pe el. Numai el vă poate spune. Ne bucurăm că e noi și că azi a putut juca. Nu l-am întrebat după meci cum se simte, însă la Inter avem un grup care știe să ajute pe oricine atunci când e nevoie", a spus Cristi Chivu, la conferința de presă.

În sferturile de finală ale Cupei Italiei, Inter Milano va înfrunta învingătoarea din duelul AS Roma - Torino.

