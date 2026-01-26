Luni, 26 ianuarie, presa din Italia a aruncat bomba care îi dă fiori antrenorului român de pe banca lui Inter: „tunarii” sunt gata să atace pista Federico Dimarco și să-l lase pe Cristi Chivu fără unul dintre oamenii de bază.



Interesul englezilor este cât se poate de real, notează sport.virgilio. Deși Arsenal pare hotărâtă să profite de forma în creștere a internaționalului italian, conducerea milaneză nu stă cu mâinile în sân. Beppe Marotta, președintele clubului, este conștient că pierderea lui Dimarco ar destabiliza vestiarul condus de Chivu și ia măsuri pentru a preveni o plecare: prelungirea înțelegerii și securizarea jucătorului crescut chiar în curtea Interului.

Arsenal îl vrea pe Dimarco



„Vineri seară, Chivu l-a introdus pe Federico Dimarco, cu un mandat precis, cerându-i să îndeplinească o sarcină într-o parte a terenului care până în acel moment nu adusese centrările și invențiile potrivite. Apoi totul s-a schimbat, o știm.



Arsenal îl stimează, nu este un mister. De partea sa, președintele Beppe Marotta nu intenționează să-l cedeze, ci protejează societatea în singurul mod posibil: prelungirea acordului care leagă jucătorul de club până în 2027. [...] Știm că Arsenal are pregătită o propunere concretă, convinsă de evoluția crescătoare a jucătorului 'nerazzurro' și a naționalei, iar Premier League este un obiectiv indispensabil pentru orice jucător. [...] Mutarea lui Marotta este inevitabilă, chiar rațională pe lângă faptul că e inevitabilă. Dacă vor să-l păstreze pe Dimarco și să facă din el un simbol al acestui nou ciclu, la fel ca Lautaro, trebuie să procedeze la întărirea clauzelor contractuale care îl leagă de Inter”, au mai scris italienii.



Rămâne de văzut dacă strategia administrativă a lui Marotta va fi suficientă pentru a calma apele și pentru a-i oferi liniștea necesară lui Cristi Chivu în continuarea luptei pentru trofee.

