Ce bine decurge acest mandat al lui Cristi Chivu, la Inter, până în momentul de față!

Probabil, în vară, când a fost numit în locul lui Simone Inzaghi, cumva din lipsa de alternative pentru conducerea Interului, foarte puțini ar fi crezut că tânărul tehnician român se va descurca atât de bine la o echipă atât de pretențioasă. Dar Chivu e pe primul loc acum, în Serie A, când suntem la jumătatea drumului în campionatul italian.

Mai mult decât atât, milanezii sunt neînvinși, în întrecerea internă, de pe 23 noiembrie, de la un 0-1 cu AC Milan. De atunci, Inter are șase victorii și un egal, în Serie A!

În acest context, meciul din această seară, Inter – Lecce, ar trebui să fie o simplă formalitate pentru trupa pregătită de Chivu. Lecce, prima echipă de deasupra liniei, n-a mai bătut pe nimeni de pe 12 decembrie, când a învins Pisa, la limită: 1-0. Au urmat trei înfrângeri și un egal în Serie A și pericolul retrogradării devine tot mai mare.

Pe de altă parte, fix în astfel de momente, în care victoria pare a fi garantată pentru o mare favorită, se întâmplă, de obicei, surprizele. De aceea, Inter – Lecce poate fi un meci deosebit de periculos pentru gazde!

De la ora 21:45, Sport.ro va oferi meciul Inter – Lecce în format LIVE TEXT!

