Inter Milano, antrenată de fostul internațional român Cristian Chivu, a învins-o duminică seara, în deplasare, cu 1-0 pe Atalanta, în etapa a 17-a din Serie A.

Filmul meciului Atalanta - Inter 0-1



Interul lui Chivu a dominat autoritar prima parte a meciului, ratând în minutul 27 prin Lautaro Martinez, pentru ca în minutul 35 Marcus Thuram să trimită mingea în poartă, după o pasă a lui Lautaro, dar argentinianul se afla în ofsaid şi golul a fost anulat de VAR.

Atalanta a avut prima ocazie importantă în minutul 41, când Scamacca nu a ajuns la o minge trimisă pentru lovitura sa de cap.

În minutul 56 Luis Enrique a intrat în careu, şutul lui a fost respins de Carnesecchi până la Barella, care nu a găsit însă poarta.

Inter a reuşit să deschidă scorul în minutul 65, când Pio Esposito l-a servit pe Lautaro Martinez, iar acesta a înscris ceea ce avea să devină golul victoriei.

Atalanta a ratat o şansă uriaşă în minutul 86, prin Samardzic, care a irosit pasa excelentă a lui De Ketelaere, şutând pe lângă poartă dintr-o poziţie favorabilă, scrie news.ro.

Astfel, echipa lui Cristi Chivu este liderul finalului de an în Serie A, cu 36 de puncte, unul mai mult decât marea rivală AC Milan.

