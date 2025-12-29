VIDEO Cristi Chivu, notă de MVP în Atalanta - Inter Milano 0-1 după ce încheie anul pe primul loc în Serie A!

Cristi Chivu, notă de MVP &icirc;n Atalanta - Inter Milano 0-1 după ce &icirc;ncheie anul pe primul loc &icirc;n Serie A! Stranieri
Antrenorul român continuă lupta pentru titlul de campion al Italiei.

Inter Milano, antrenată de fostul internațional român Cristian Chivu, a învins-o duminică seara, în deplasare, cu 1-0 pe Atalanta, în etapa a 17-a din Serie A.

Filmul meciului Atalanta - Inter 0-1

Interul lui Chivu a dominat autoritar prima parte a meciului, ratând în minutul 27 prin Lautaro Martinez, pentru ca în minutul 35 Marcus Thuram să trimită mingea în poartă, după o pasă a lui Lautaro, dar argentinianul se afla în ofsaid şi golul a fost anulat de VAR. 

Atalanta a avut prima ocazie importantă în minutul 41, când Scamacca nu a ajuns la o minge trimisă pentru lovitura sa de cap. 

În minutul 56 Luis Enrique a intrat în careu, şutul lui a fost respins de Carnesecchi până la Barella, care nu a găsit însă poarta. 

Inter a reuşit să deschidă scorul în minutul 65, când Pio Esposito l-a servit pe Lautaro Martinez, iar acesta a înscris ceea ce avea să devină golul victoriei. 

Atalanta a ratat o şansă uriaşă în minutul 86, prin Samardzic, care a irosit pasa excelentă a lui De Ketelaere, şutând pe lângă poartă dintr-o poziţie favorabilă, scrie news.ro.

Astfel, echipa lui Cristi Chivu este liderul finalului de an în Serie A, cu 36 de puncte, unul mai mult decât marea rivală AC Milan.

”Interul lui Chivu se ridică întotdeauna”

Chivu a primit nota 7 de la Tuttomercatoweb, atât cât au primit și cei mai buni jucător ai partidei, Akanji și Lautaro Martinez.

”După atâtea eșecuri, Interul său se ridică întotdeauna. 

Această victorie are o mare importanță și se poate observa cum el menține pe drumul cel bun echipa, care altfel ar suferi de fluctuații în ceea ce privește concentrarea. 

Încheie anul 2025 privindu-i de sus pe toți ceilalți, iar acest lucru se datorează în mare parte lui”, au notat italienii despre Cristi Chivu.

