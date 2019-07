Rasturnare de situatie! Radu Stefan NU mai pleaca la Atalanta! Unde va juca sezonul viitor! Ce spune presa din Italia

Radu Stefan nu mai pleaca la Atalanta

Dupa ce Atalanta si Parma au facut oferta pentru Radu Stefan, aceasta va ramane la Lazio, anunta italienii de la Radiosei. Stefan Radu si-ar fi cerut scuze patronului dupa iesirile pe care le-a avut si a fost primit inapoi in lotul lui Lazio. Este asteptat sa faca vizita medicala alaturi de Jony Rodriguez, spaniolul transferat de laziali in aceasta vara de la Malaga. Radu s-a intalnit joi cu Igli Tare, directorul sportiv al lui Lazio, pentru a lamuri toate problemele si pentru a-si cere scuze pentru iesirile pe care le-a avut. Sedinta ar fi avut loc la Formello, baza de antrenament a formatiei antrenate de Simone Izaghi, si Radu a spus ca vrea sa isi incheie cariera la Lazio.

Radu a avut o iesire nervoasa si a amenintat ca nu mai joaca



Presa italiana anunta ca Radu Stefan nu mai este dorit la Lazio din cauza unei iesiri nervoase a fundasului roman. S-a certat cu Bastos si Wallace, colegii sai de echipa, si a amenintat ca nu mai joaca.

"Totul a inceput dupa un meci pierdut, cand Wallace si Bastos radeau la dusuri ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Radu i-a certat si a folosit cuvinte nepotrivite. Directorul sportiv al clubului Lazio, Igli Tare, l-a chemat la o discutie pe Radu. Acesta, ranit dupa un gest care inseamna atac la adresa tricoului lazial, ar fi spus: 'Am jucat si accidentat, din acest moment joc doar daca sunt foarte bine'. Clubul a vazut aceste cuvinte ca un afront, apreciind ca exista probleme in comportamentul jucatorului in teren si in afara lui", scriu cei de la Il Messaggero.

5 milioane de euro este cota lui Stefan Radu, potrivit transfermarkt.com