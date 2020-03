FOTO | Trei jucatori de la Napoli au stat la coada la supermarket, pentru a-si face cumparaturile la miezul noptii

Daca Cristiano Ronaldo s-a retras in Madeira de frica coronavirusului, alte vedete din Serie A au ramas in Italia.

Guvernul Italiei a decis sa suspende toate competitiile sportive din Peninsula, cel putin pana pe 3 aprilie, in toata tara au fost introduse masuri de carantina, iar scolile si universitatile au fost inchise, dupa ce aici s-au inregistrat cele mai multe cazuri de coronavirus din Europa, cu peste 10.000 de infectati si peste 640 de morti.

Daca multe din vedetele straine din Serie A au preferat sa paraseasca tara, de exemplu Cristiano Ronaldo s-a refugiat in vila sa din Funchal de pe insula portugheza Madeira, altii au ales sa ramana in Italia, dar sa isi ia masuri de precautie si sa se aprovizioneze serios. Trei dintre jucatorii strani ai lui Napoli, Fernando Llorente, Jose Callejon si Daniel Ospina, au fost fotografiati noaptea trecuta in timp ce au iesit la cumparaturi intr-un centru comercial deschis non-stop din cartierul napoletan Chiaia. Cei trei fotbalisti au asteptat rabdatori la coada, si-au umplut carucioarele de cumparaturi cu alimente, bauturi si produse de menaj si de dezinfectie, apoi au plecat grabiti spre casa pentru a se izola si a evita contactul prelungit cu fanii care ar fi putut sa le ceara sa faca un selfie.

