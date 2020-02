Ar da toate topurile peste cap! Koulibaly este aproape de plecarea de la Napoli! Daca transferul se va face va fi cel mai scump fundas din istorie! Ce suma vrea clubul si unde poate ajunge

Kalidou Koulibaly este aproape de plecarea de la Napoli.

Fundasul celor de la Napoli, Kalidou Koulibaly (28 de ani) este foarte aproape de plecarea de la Napoli, potrivit Dailymail. Fundasul senegalez ar putea ajunge la Manchester United, fiind o tinta mai veche a formatiei de pe Old Trafford. In trecut, acestia au oferit 148 de milioane in schimbul lui Koulibaly, insa transferul nu s-a efectuat. Potrivit sursei citate, De Laurentiis, patronul celor de la Napoli, in acest moment vrea 99 de milioane de euro pentru a-l lasa pe fundas sa plece la Mancheste United.

Daca cele doua parti vor bate palma, Koulibaly ar deveni cel mai scump fundas din istorie. In acest moment, recordul este detinut de Harry Maguire, pentru care Manchester a platit 87 de milioane de euro pentru a-l cumpara de la Leicester.