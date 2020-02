"Am pierdut doi jucatori importanti!" Setien tremura pentru calificarea in sferturi! Ce piese de baza din primul 11 al Barcelonei vor fi OUT pentru returul cu Napoli din Champions League

Doua pierderi grele la Barcelona pentru returul cu Napoli din Champions League.

Barcelona a remizat, scor 1-1, impotriva celor de la Napoli, in deplasare, meci contand pentru mansa tur a optimilior din Champions League. Trupa antrenata de Genaro Gatusso a deschis scorul in minutul 30 prin Mertens cu o executie de exceptie si a stabilit si scorul pauzei. In repriza a doua, Griezmann a restabilit egalitatea in minutul 57, iar partida s-a incheiat cu scorul de 1-1. Pentru partida retur de pe Camp Nou, Setien nu va putea conta pe Sergio Busquets si Arturo Vidal, ambii fiind suspendati. Busquets a fost avertizat in minutul 49, fiind la un singur cartonas galben de suspendare, in timp ce Arturo Vidal a primit doua cartonase si implicit pe cel rosu la aceeasi faza. Primul i-a fost aratat pentru un fault, iar cel de-al doilea pentru proteste.

"Faza ofenisiva a fost grea. A fost dificil de gasit spatii si trasee ale paselor, mai ales in prima repriza. Cred ca este un bun rezultat. Ne-a fost greu sa avem ocazii, dar am controlat jocul. Ei s-au suparat foarte bine si au profitat de singura lor ocazie din prima repriza. Ne-a lipsit un pic de concentrare si de luciditate pentru a penetra aceasta aparare bine organizata. Am avut mai multe spatii si ocazii in repriza a doua, deoarece ei au ncercat sa joace mai sus. Pentru noi, 1-1 cu gol in deplasare e bine.



E un rezultat corect. Pe teren propriu vom avea mai multe optiuni, cred eu. Am pierdut doi jucatori importanti pentru retur (Busquets si Vidal, suspendati), dar ii vom recupera pe Jordi Alba si Sergi Roberto. Vom vedea ce a suferit Pique si vom decide pentru El Clasico de duminica. Eliminarea lui Vidal nu am vazut-o bine. Poate este prea severa. Primul galben, ok, dar al doilea mi s-a parut exagerat. Sunt momente de tensiune, mai ales in cazul jucatorilor cu temperament ca al lui. Am pierdut un jucator important", a declarat Setien pentru L'Equipe.