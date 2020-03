Ultima ora | Coronavirusul afecteaza si meciul Barcelona-Napoli! Ce decizie au luat autoritatile in privinta partidei de Champions League

Virusul continua sa afecteze lumea fotbalului.

Meciul dintre Barcelona si Napoli de saptamana viitoare, din cadrul mansei retur de Champions League, se va juca fara spectatori.

In tur, cele doua formatii au incheiat meciul la egalitate, scor 1-1, in Italia. Decizia a fost luata marti dimineata, in cadrul unei intalniri dintre oficialii Barcelonei si autoritatile locale.

Barça vs. Napoli next week goes behind closed doors — Samuel Marsden (@samuelmarsden) March 10, 2020



Valencia-Atalanta si Borussia Dortmund-Paris Saint Germain se vor juca de asemenea cu portile inchise.

