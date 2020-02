Messi a intrat in istoria Champions League! Ce performanta a reusit starul argentinian dupa meciul cu Napoli din Champions League

Leo Messi a intrat in istoria Champions League.

Barcelona a remizat, scor 1-1, impotriva celor de la Napoli, in deplasare, meci contand pentru mansa tur a optimilior din Champions League. Trupa antrenata de Genaro Gatusso a deschis scorul in minutul 30 prin Mertens cu o executie de exceptie si a stabilit si scorul pauzei. In repriza a doua, Griezmann a restabilit egalitatea in minutul 57, iar partida s-a incheiat cu scorul de 1-1.

Starul celor de la Barcelona, Leo Messi, a intrat in istoria Champions League dupa aceasta partida. Acesta a ajuns la 141 de meciuri jucate in Champions League si se afla in acest moment pe locul 5 al clasamentului fotbalistilor cu cele mai multe meciuri jucate in aceasta competitie. Pe Messi il depasesc Raul cu 142 de meciuri, Xavi ci 151 de meciuri, Cristiano Ronaldo cu 168 de meciuri si Iker Casillas cu 177 de meciuri (fotbalistul cu cele mai multe prezente in Champions League).