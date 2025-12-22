Rapid a încheiat anul pe locul 1, în campionat, în ciuda unui final de 2025 alarmant, în care echipa n-a bătut pe nimeni, în ultimele patru meciuri oficiale.

Pierderea de turație a venit „mănușă“ pentru contestatarii echipei, cei care sunt în relații glaciale cu actuala conducere. În fruntea listei, Cristi Săpunaru și Marius Șumudică. Adică, doi oameni care au fost îndepărtați „la pachet“, la capătul sezonului trecut.

La câteva ore după ce Săpunaru a sărit la gâtul lui Gâlcă, după cum Sport.ro a arătat aici, la atac a ieșit și Șumudică, la Fanatik. Fix la fel ca Săpunaru, antrenorul șomer de 54 de ani a taxat faptul că Gâlcă a cerut întărirea lotului din punct de vedere calitativ.

„Am văzut o declarație a lui Costel Gâlcă care nu trebuia să facă parte din portofoliul unui antrenor. În momentul în care te gândești că, peste două săptămâni, te vei întâlni iar cu 90% dintre acești jucători, nu este oportun să spui că nu ai calitate, ci doar cantitate. Cred că este o greșeală foarte mare. Așa cum îl știam eu, un om echilibrat, nu trebuia să spună public așa ceva. Poți discuta asta cu conducerea, dar nu ieși public“, și-a început Șumudică atacul feroce.

Mai departe, fostul atacant a intrat, la Gâlcă, „la rupere“, semn că de mult a așteptat acest moment.

„Nu spui că ai cantitate și nu ai calitate. Practic, spui că ești cel mai bun antrenor și nu ai ce antrena. Problema nu este calitatea la această echipă. Din punctul meu de vedere, fotbalul Rapidului este mult inferior calității lotului. Nu calitatea e problema. Trebuie să știi să folosești calitatea. Mulți jucători au calitate, dar trebuie antrenați“, a adăugat fostul tehnician al Rapidului.

Șumudică s-a luat de Gâlcă, dar a făcut mai rău ca el!

Această ieșire publică a lui Șumudică demonstrează că acesta are grave probleme cu memoria! Fiindcă s-a luat acum de Gâlcă, dar a făcut mult mai rău ca el. Nu acum ani de zile, ci chiar în timpul mandatului său pe banca Rapidului.

Iată două exemple, în acest sens:

*Marius Șumudică, pe 12 mai, după Dinamo – Rapid 0-0: Ăsta e nivelul pe care îl avem. Trebuie să spunem adevărul, să nu mai băgăm mizeria sub preș. Când jucăm un meci cu miză, mereu am capotat. La Hermannstadt la fel. Am încercat, am făcut schimări la pauză, am băgat jucători tineri. Am băgat jucători care nu jucaseră până acum, le-am dat minute. Ce să fac? Dacă sunt jucători care la pauză îmi spune că nu mai pot, fără să fie accidentați? Nu vreau să mai spun. Atât am putut și eu ca antrenor. La meciurile la care trebuie să arătăm că suntem o echipă, nu reușim să ne mobilizăm. Nu o dată. S-a întâmplat de multe ori. Nu știu. Eu încerc să dau șansa la toți, îi antrenez. Nu critic jucători în fața dumneavoastră. Dacă tu îți joci sezonul, îți e frică să joci, te domină Dinamo în halul ăsta, e dezolant.

*Marius Șumudică, pe 8 martie, după Hermannstadt – Rapid 1-0: Cu atitudinea asta, nu ai cum să câștigi campionatul. Sper să se trezească jucătorii, dar și eu. Azi, nu am dat fotbalului ce trebuia. Trebuie să înțelegem că nu suntem în excursie. Nu se poate să nu ai pic de atitudine, să nu faci un dribbling, să nu tragi la poartă.

